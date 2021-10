Bayerischer Verdienstorden für Gerhard Polt aus Söders Händen

"Es ist mir persönlich eine Ehre", sagt Ministerpräsident Markus Söder, bevor er dem Kabarettisten Gerhard Polt den Bayerischen Verdienstorden überreicht. "Ich möchte Ihnen ganz herzlich gratulieren. Sie müssen wissen, der Bayerische Verdienstorden kann auf zwei Weisen bestimmt werden. Es gibt Vorschläge und es gibt eine Vorschlagsliste des Ministerpräsidenten. Sie hätten sehr viele vorgeschlagen, aber ich wollte es unbedingt."

Fünf Minuten lang dauert zuvor Söders Laudatio auf Polt. Er lobt Polt als Menschenkenner und gnadenlosen Beobachter, der das Spannende, Abseitige und manchmal auch das Tiefgründige der bayerischen Kultur und Gesellschaft zeigt.

Söder: Polt steht für Bayern

"Sie stehen auch irgendwie für Bayern, für die Schlitzohrigkeit der Bayern, für die Feinsinnigkeit, für einen Humor der leisen Töne, nicht des plumpen Lauten", so Söder in seiner Laudatio. "Und für die Nachdenklichkeit. Und manch einer, der schnell lacht, erkennt dann, wenn er lacht, dass er vielleicht selber gemeint ist."

Der Kabarettist selbst sagt darauf einfach nur: "Dankeschön. Wirklich. Das meine ich so. Und ein Dankeswort das kann man nicht kommentieren. Sondern: Danke heißt danke." Und dann stehen sie da, fürs Foto. Lächelnd. Der Ministerpräsident Söder und der Kabarettist Polt. Es ist noch gar nicht so lange her, da hat Polt über Söder gesagt, er sei ein schöner Mann vom Hals bis zum Fuß – nur der Kopf versaue alles.

Für Polt sind Politiker die Lieblings-Zielscheiben

Politiker waren und sind bis heute die Lieblings-Zielscheiben Polts. Insbesondere CSU-Politiker. Angefangen bei Josef Müller, dem "Ochsensepp", dem ersten Vorsitzenden der CSU. Der - wie Polt 1993 in seinen Bühnenauftritten feststellt - ein ganz besonderes, bayerische Demokratieverständnis hatte: "In German he says, äh, the Ober sticht den Unter. It means the Upper beats the Under. Or please, Ladys and Gentlemen: Always keep the Upper in a very good mood."

Gerhard Polt ist 79 Jahre alt. Er lebt am Schliersee. Aufgewachsen ist er im katholischen Wallfahrtsort Altötting, was seiner Ansicht nach "sehr günstig ist, wenn man Komiker werden will". In den Siebzigern startet er seine Karriere als Kabarettist. Überregional bekannt wird er durch die Sketchreihe des BR "Fast wia im richtigen Leben".

Der CSU ging Polts Humor oft zu weit

Der CSU ging sein Humor teilweise zu weit. 1982 warf die Bayerische Staatsregierung ihm für seine TV-Glosse über den Rhein-Main-Donau-Kanal eine Zitat "verleumderische und bösartige Ehrabschneidung" vor. Doch Kabarettist Polt macht weiter und macht sich auch künftig über die CSU lustig: "Was mir manchmal fehlt in diesem Land ist eigentlich ein CSU-Museum."

Darin ausgestellt: Ein Knochen von der Lieblingsschweinshaxe von Franz Josef Strauß oder die Weißwursthaut vom Wolfratshauser Frühstück mit Merkels Lippenstift verziert. Und das auf ebay ersteigerte Röhrchen, in das Otto Wiesheu blasen musste: "Der hat doch damals auf der Autobahn, diesen Polen [...] Im Vollrausch kann man sagen, hat er ihn totgefahren oder wie man bei uns sagt: der hot ihn damackt. Der Pole war nüchtern. Das schon. Aber das hat ihm ja nichts genützt. Und kaum war der Pole unter der Erde, daraufhin wurde unser Dr. Wiesheu sofort Verkehrsminister in Bayern."

Polt entlarvt Bayern-Klischees

Als scharfzüngiger Kabarettist entlarvt Polt nicht nur Politiker, sondern allerlei Klischees, die sein Heimatland Bayern betreffen. Dabei sind Polts Programme aus den vergangenen drei Jahrzehnten auch heute teilweise noch aktuell. Ende der 80er spricht Polt auf der Bühne von der Asphaltierung der Heimat mit Autobahnen, dem Großflughafen und Kernkraftwerken:

"Ja Sakrament, da muss doch mal was passieren. Das gibt’s doch gar net. Und zwar revolutionär. Da muss doch eine Revolution her. Und deswegen wähle ich auch diesmal wieder CSU."

Polt: "Komik ist für mich ein Ausweg"

Es sei aber nicht sein Lebenswerk gewesen, die CSU zu kritisieren, betont Polt bei der Verleihung des Bayerischen Verdienstordens im Prinz-Carl-Palais. Trotzdem: Seitenhiebe auf die Partei fallen ihm auch in seinem aktuellen Programm mit den Well-Brüdern noch ein. Ganz nach seinem Motto: "Komik ist für mich ein Ausweg, um gewisse Dinge nicht ernst nehmen zu müssen".