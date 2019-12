Bayerischer Verdienstorden für Fußballer Thomas Müller

Der Bayerische Verdienstorden geht in diesem Jahr unter anderem an den Fußballspieler Thomas Müller vom FC Bayern München. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird die insgesamt fünf Orden für "hervorragende Verdienste" am Dienstagnachmittag überreichen. Das teilte die Staatsregierung mit.

Große Erfolge von Thomas Müller

Thomas Müller ist ein äußerst erfolgreicher Sportler: Mit dem FC Bayern München wurde er achtmal Deutscher Meister und fünfmal DFB-Pokal-Sieger. Im Jahr 2013 gewann er mit seinem Verein die Champions League. Mit der Nationalmannschaft wurde er 2014 Weltmeister. Vier Jahre davor war er bereits Torschützenkönig bei der WM in Südafrika.

Soziales Engagement für Kinder und Jugendliche

Müller ist auch sozial engagiert. Er unterstützt seit 2010 das Projekt "YoungWings" als Botschafter. Es richtet sich um Kinder und Jugendliche, die um einen nahen Angehörigen oder Freund trauern.

"Wir Bayern sind ja dann doch sehr stolz auf uns und auf diese Art und Weise – diese Mischung aus Fleiß, Ehrgeiz, aber doch auch zu wissen, wie man das Leben auch genießt, einen gewissen Schuss Humor, gepaart mit dieser Landschaft, die es in Bayern gibt. Dann ist es für mich natürlich eine besondere Ehre, wenn einen der Bayerische Staat auszeichnet." Thomas Müller

Söder ehrt erneut Anna Schaffelhuber

Ebenfalls ausgezeichnet wird die siebenfache Paralympics-Siegerin Anna Schaffelhuber vom TSV Bayerbach. Die 26-jährige Monoski-Fahrerin war mehrfache Weltmeisterin und Gesamtweltcup-Gewinnerin. Im vergangenen Jahr wurde Schaffelhuber bereits einmal von Ministerpräsident Söder ausgezeichnet. Er überreichte ihr den "Persönlichen Jahrhundert-Sportpreis" des Freistaats.

Im November hatte Schaffelhuber das Ende ihrer Karriere bekannt gegeben. Die angehende Lehrerin an der Realschule Wasserburg hat angekündigt, sich voll ihrem Beruf widmen zu wollen.

Bayerische Verdienstorden für herausragende Sportler

Der Bayerische Verdienstorden wird seit 1957 verliehen. Zu den herausragenden Sportlern gehören unter anderem Bastian Schweinsteiger, Franz Beckenbauer, Magdalena Neuner, Uschi Disl, Markus Wasmeier. Zuletzt erhielten den Preis der ehemalige Skilangläufer Tobias Angerer sowie die beiden Fußball-Weltmeister von 1990 Stefan Reuter und Andreas Köpke.

Uli Hoeneß gab Auszeichnung zurück

Auch Uli Hoeneß war Träger des Bayerischen Verdienstordens – auf Anregung der Staatskanzlei hat er die Auszeichnung aber 2014 zurückgegeben, als er wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis saß. Bislang noch keinen Verdienstorden haben übrigens die Fußball-Legenden Sepp Maier oder Gerd Müller erhalten. Auch Philipp Lahm, Fußball-Weltmeister von 2014, ging bisher leer aus.