Bayerischer Verfassungsorden für Eberhard Schellenberger

Der Bayerische Landtag ehrt heute vier verdiente Persönlichkeiten aus Unterfranken mit dem Bayerischen Verfassungsorden 2021. Landtagspräsidentin Ilse Aigner wird die höchste Auszeichnung des Freistaats am Vormittag in München im Maximilianeum aushändigen. Unter den insgesamt 44 ausgezeichneten Persönlichkeiten ist auch Eberhard Schellenberger, Journalist und ehemaliger langjähriger Chef des BR-Studios Würzburg. Beim heutigen Festakt wird er allerdings nicht anwesend sein, er befindet sich derzeit im Urlaub.

Verfassung als Navigator für Journalisten

"Die Auszeichnung bedeutet mir sehr viel", sagte Schellenberger vorab im Gespräch mit dem BR. "Die Bayerische Verfassung ist ein wichtiger Navigator, gerade für uns Journalisten. Darin gibt es den Paragrafen 111a: Da heißt es, die Freiheit des Rundfunks wird gewährleistet, also Meinungs- und Pressefreiheit. Und das war mir in über 40 Jahren immer ganz wichtig, dass wir unsere Meinung, aber auch die Verbreitung von Nachrichten ganz frei machen können ohne Einfluss. Und so ist es mir auch immer passiert. Mir hat nie jemand reingeredet."

Einsatz für Internationales Kinderfest

Den Bayerischen Verfassungsorden bekommt Eberhard Schellenberger auch für seinen Einsatz für das jährlich in Würzburg stattfindende Internationale Kinderfest, das er zusammen mit der Deutschen Lepra-und Tuberkulosehilfe und der Stadt Würzburg mit organisiert hat, jahrelang auch im Namen des Bayerischen Rundfunks.

Das Kinderfest sei ihm sehr ans Herz gewachsen: "Es war mir immer wichtig, dass es ein großes Internationales Kinderfest im weltoffenen Würzburg war, wo jeder daran teilnehmen konnte, egal woher er kam, egal welcher Religion oder Kirchenzugehörigkeit er angehörte."

Weitere Unterfranken ausgezeichnet

Wann Schellenberger seine Auszeichnung erhalten wird, wusste er zum Zeitpunkt des Gesprächs noch nicht. Der Bayerische Verdienstorden wird heute auch an folgende Menschen aus Unterfranken überreicht: Hans-Jürgen Dörnhöfer, Studiendirektor a.D. aus Schweinfurt , Klaus Fertig, Maschinenschlosser aus Amorbach und Paul Knoblach, MdL, Krankenpfleger i.R und Ökobauer aus Bergrheinfeld.