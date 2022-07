Bayerischer Städtetag will Kommunen fit für Klimawandel machen

Heute und morgen treffen sich Bürgermeister und Stadträte aus 307 Städten und Gemeinden zum Bayerischen Städtetag in Regensburg. Das Tagungsthema: "Die Städte im Klimawandel". Die Mitglieder des Städtetags wollen ihre Kommunen für den Kampf gegen den Klimawandel rüsten und Handlungsempfehlungen geben.

Städte spüren Klimawandel direkt vor der Haustüre

Die Städte in Bayern seien direkt vom Klimawandel betroffen, sagt Markus Pannermayr, Oberbürgermeister von Straubing und Vorsitzender des Bayerischen Städtetags.

"Unsere Städte leiden unter den Folgen: Wir spüren den Klimawandel auf der Haut und erleiden Hitzestress. Trockene Sommer mit Monaten ohne einen Regentropfen lassen Grünanlagen, Spielplätze und Parks mit Bäumen verdorren." Markus Pannermayr, Vorsitzender des Bayerischen Städtetags

Im Tagungspapier, das die Grundlage der Diskussionen beim Städtetag bildet, fordern die Kommunen mehr finanzielle Hilfe von Bund und Land. Die Städte und Gemeinden könnten den Klimaschutz in vielen Bereichen vorantreiben, etwa bei der Mobilität, bei der Wasser- und Energieversorgung, auf Grünflächen und beim Bau. Dazu braucht es laut Städtetag aber neben Geld auch mehr gesetzliche Handlungsspielräume. Das betreffe zum Beispiel das Bau- und Planungsrecht, etwa wenn es um den Ausbau von Solaranlagen auf Gebäuden geht. Förderprogramme seien zwar richtig, diese müssten aber konsequent am Klima ausgerichtet werden.

Energieexperte fordert aktives Handeln der Städte

Michael Sterner, Professor für Energiespeicher und Energiesysteme an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regenburg, kritisiert das zögerliche Handeln der Städte in Sachen Klimaschutz. "Sie haben bisher keine verpflichtende Rolle beim Klimaschutz gespielt, sondern eine rein freiwillige", sagt der Energieexperte. "Deshalb gab es keine Not, etwa Photovoltaik auf die Dächer zu bringen. Da war das Argument: Der Denkmalschutz ist uns wichtiger." Dass die Kommunen aktiv gegen den Klimawandel vorgehen wollen, hält Sterner für längst überfällig.

"Wir reden in der Wissenschaft seit 30 Jahren drüber, dass der Klimawandel massiv unser Leben beeinträchtigen wird. Gerade in den Städten, wo wir sehr viel dichte Masse haben und Hitze und Starkregen zum Problem werden." Michael Sterner, Professor für Energiespeicher und Energiesysteme an der OTH Regensburg

Söder am Donnerstag vor Ort

Am Donnerstag wird Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf dem Bayerischen Städtetag sprechen. Michael Sterner erwartet vom CSU-Chef, nicht mit leeren Händen nach Regensburg zu kommen. "Die Städte sollen zwar bis 2030 klimaneutral sein, ihnen fehlt es aber an Personal und Ressourcen. Die könnte Söder mitbringen, ansonsten wird wieder nichts vorangehen."