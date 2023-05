Bayerischer Städtetag: Integration ist Gemeinschaftsaufgabe

Laut dem Vorsitzenden des Bayerischen Städtetages, dem Straubinger Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU) ist es in erster Linie einer flexiblen Kommunalverwaltung und der Mithilfe der Bevölkerung zu verdanken, dass die Asylbewerber und die ukrainischen Flüchtlinge so schnell Schutz und Hilfe bekamen. Dennoch kämen die Kommunen an ihre Grenzen. Pannermayr rief Land und Bund auf, in ihren Liegenschaften - sprich Grundstücken und Gebäuden - weitere Aufnahmekapazitäten zu schaffen.

Bayerischer Städtetag: Flüchtlingssituation angespannter als 2015

Im Vergleich zum Jahr 2015, als vor allem Flüchtlinge aus Syrien nach Deutschland kamen, ist aus Pannermayrs Sicht die Lage angespannter. Nicht nur die Wohnungssituation sei schwieriger: "Kita ist schwieriger geworden. Wir tun uns deutlich schwerer, ausreichend Personal zu gewinnen." In vielen Städten seien für das kommende Kita-Jahr nicht ausreichend Plätze vorhanden. Und, so Pannermayr weiter, das Personalthema gelte generell für die Kommunalverwaltung.

Nur eine erfolgreiche Integration garantiere ein gedeihliches Zusammenleben in Städten und Gemeinden, so der vorsitzende des Bayerischen Städtetages. Er zeigte sich enttäuscht vom jüngsten Flüchtlingsgipfel. Die Verhandlungen auf der Ebene des Bundes verliefen zäh, es würden nur Zwischenschritte abgebildet: "Der Bund muss endlich die Situation der Kommunen ernst nehmen."

Pannermayr fordert eine stetige finanzielle Unterstützung der Kommunen orientiert an der Zahl der Geflüchteten. Nur so ließen sich Jugend- und Schulsozialarbeit, Sprachkurse, Integration und Berufsbildung finanzieren.

Auch die EU soll mit ins Boot

Laut Pannermayr ist es mit Geld allein aber nicht getan. Er forderte die EU auf, den Menschen in Not eine Perspektive zu geben, für den Aufbau eines vernünftigen Staatswesens in ihrer Heimat. Der Bund müsse bei der EU für eine angemessene Verteilung der Flüchtlinge auf die Mitgliedsstaaten sorgen und auch für eine bessere Überwachung der Außengrenzen.

Auf viele Fragen in Folge von Krieg, Not, Vertreibung und Flucht gebe es keine einfachen Antworten und schnellen Lösungen, so Pannermayr. Gleichzeitig mahnte er, gerade in schwierigen Zeiten auf sprachliche Disziplin zu achten.