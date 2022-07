Bayerischer Städtetag in Regensburg: Kommunen gegen Klimawandel

In Regensburg hat heute der Bayerische Städtetag begonnen. Vertreter der 307 Mitgliedsstädte und -gemeinden treffen sich am Mittwoch und Donnerstag, um über den Kampf gegen den Klimawandel in den Kommunen zu sprechen. Markus Pannermayr (CSU), Oberbürgermeister von Straubing und Vorsitzender des Bayerischen Städtetags, betonte zum Auftakt des Treffens, dass der Klimawandel in den Städten und Gemeinden bereits deutlich spürbar ist. "Wir wollen den Klimaschutz aus Überzeugung, aber auch aus eigener Betroffenheit heraus angehen", so Pannermayr. Dazu brauche es aber die richtigen Rahmenbedingungen.

Kommunen fordern unkomplizierte Förderungen vom Land

Die Kommunen fordern deshalb mehr Geld von Bund und Freistaat. "Was wir brauchen, ist eine stabile und solide Finanzierung, die nachhaltig wirkt und auf lange Frist belastbar funktioniert", sagte Pannermayr. Förderungen sollten möglichst unkompliziert sein: "Der alternative Weg in viele kleinteilige und oft auch kurzfristige und komplexe Förderprogramme, der ist zu kompliziert, um dieser Aufgabe wirklich gerecht werden zu können." Dazu müssten die Gesetze angepasst werden, so Pannermayr.

Klimaschutz attraktiv machen

Um die Maßnahmen zum Klimaschutz für Bürger attraktiv zu machen, sei die Gewährleistung einer regionalen Wertschöpfung etwa in Form von Bürgerbeteiligungen bei Windrädern oder Freiflächen-Photovoltaikanlagen wichtig, meint Pannermayr. Bürger müssten aktiv in den Kampf gegen den Klimawandel in den Kommunen eingebunden werden, um Akzeptanz zu schaffen.

Soziale Aspekte nicht außer acht lassen

Thomas Jung (SPD), Oberbürgermeister der Stadt Fürth und 2. Vorsitzender des Bayerischen Städtetags, sagte, der soziale Aspekt dürfe vor allem bei den aktuellen Diskussionen um Energieknappheit nicht zu kurz kommen. "Ich gehe davon aus, dass wir auch in Bayern etwa 40 Prozent Haushalte haben, die kaum etwas zurücklegen können und kaum über die Runden kommen", so Jung. "Und für die wird es fürchterlich, wenn sich plötzlich die Mietnebenkosten verdoppeln oder verdreifachen." Auch die Stromnetze in Bayern seien ein Problem, es brauche etwa mehr Umspannwerke, die teuer seien und deren Bau lange dauere.

Isar 2: Abschalten oder weiterbetreiben?

Um die Stromversorgung zu garantieren, würde Straubings Oberbürgermeister Pannermayr trotz persönlicher Vorbehalte gegen die Atomkraft einen vorübergehenden Weiterbetrieb des Atommeilers Isar 2 in Landshut begrüßen. "Wenn uns das dabei hilft, etwas stabiler durch diesen Winter zu kommen, dann würde ich persönlich dafür plädieren, das zu nutzen", sagte Pannermayr.

Am Donnerstag, wenn die Vollversammlung tagt, besucht Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Städtetag.