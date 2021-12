Bayerischer Staatsehrenpreis für vier unterfränkische Weingüter

Vier Weingüter in Unterfranken sind mit dem Bayerischen Staatsehrenpreis 2021 ausgezeichnet worden. Wie der Fränkische Weinbauverband mitteilt, ist der Preis "die höchste Auszeichnung für dauerhaft hervorragende Ergebnisse bei der Fränkischen Weinprämierung." Die Bayerische Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) hat die Preise im Residenzweinkeller in Würzburg an die vier Weingüter überreicht.

Gewinner aus drei unterfränkischen Landkreisen

Über den Staatsehrenpreis freuen können sich das Weingut Manfred Braun aus Nordheim, das Weingut Kreglinger aus Segnitz, das Weingut Höfling aus Eußenheim und das Weingut Bürgerspital zum Hl. Geist in Würzburg. Jedes dieser Weingüter hat in einer anderen Größenklasse gewonnen – das Weingut Manfred Braun zum Beispiel in der Größenklasse der Betriebe unter fünf Hektar, das Weingut Bürgerspital in der Klasse über 50 Hektar.

"Auf diese Auszeichnung dürfen Sie zurecht stolz sein, denn Sie gehören zu den besten Winzern Bayerns", sagte Judith Gerlach bei der Preisverleihung. "Unsere vier fränkischen Gewinner-Weingüter zeigen, mit welcher Kunstfertigkeit und Passion für Perfektion sie Weine herstellen und dass sie ihre hohe Leistung über Jahre hinweg halten", sagte der Präsident des Fränkischen Weinbauverbands Artur Steinman.

Qualifizierung durch die Fränkische Weinprämierung

Den Bayerischen Staatsehrenpreis erhält jeweils der Betrieb, der in den vergangenen drei Jahren in seiner Größenklasse die beste Prämierungsquote bei der Fränkischen Weinprämierung erzielt hat. Der Gewinner kann also den höchsten Anteil prämierter Weine an seiner Gesamtproduktion aufweisen. Mehrmals im Jahr verkosten Weinexperten bei der Fränkischen Weinprämierung die Weine fränkischer Winzer und bewerten sie nach einem Punktesystem.