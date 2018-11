vor etwa einer Stunde

Bayerischer Staatsehrenpreis für fränkische Winzer

Vier fränkische Winzer haben am Samstagabend in Würzburg den Bayerischen Staatsehrenpreis erhalten. Er ist die höchste bayerische Weinauszeichnung und geht an Betriebe, die über drei Jahre hinweg Weine höchster Qualität produzieren.