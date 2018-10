Bayerischer Printpreis: Würzburger Unternehmer ausgezeichnet

In nur 16 Jahren habe Thorsten Fischer mit innovativen Ideen eine der führenden Online-Druckereien Europas aufgebaut und die Druckbranche revolutioniert, heißt es in einer Pressemitteilung der Bayerischen Staatskanzlei. Fischers unternehmerisches Handeln sei von Mut, Leidenschaft, Ideenreichtum und hoher Veränderungsbereitschaft geprägt.

Zeichen der Zeit frühzeitig erkannt

Fischer habe "Online" mit "Print" verbunden und konsequent alle Geschäftsprozesse des Druckgeschäfts digitalisiert. Mit dem Internet als Vertriebskanal und dem Sammeldruck als effizienter Produktionsform sei es Thorsten Fischer gelungen, Drucksachen schneller, preiswerter und ressourcenschonender zu produzieren und zu vermarkten. Sein Erfolg sei beispielhaft für die Innovationskraft der Print-Branche und für Digitalisierung "made in bavaria".

Druckerei engagiert sich in 16 Ländern

Die Flyeralarm GmbH beschäftigt mehr als 2.200 Mitarbeiter, die Mehrzahl an den bayerischen Standorten Würzburg, Marktheidenfeld und Greußenheim. Das Unternehmen ist in 16 Staaten engagiert und erwirtschaftet einen Umsatz von über 340 Millionen Euro pro Jahr. Die Preisverleihung mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder findet am 24. Oktober 2018 im Schloss Nymphenburg in München statt.