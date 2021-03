Bayerischer Natur: Wenn die Notdurft zum Ärgernis wird

Wirklich verstehen kann man das nicht. Klement Fend hat dafür auch einen Vergleich parat: "Wenn man ins Konzert geht, dann richtet man sich ja so ein, dass man entweder davor oder danach auf Toilette geht. Die wenigsten stehen dann während des Konzerts auf und sagen, sie müssen jetzt auf Toilette und wenn sie keine finden würden, würden sie es auch nicht im Konzertsaal hinterlassen. In der Natur machen sie es aber so und ich glaube, das ist einfach eine Sache der Planung."

Wie jeder sich die genaue Route nach seinem Können, Ansprüchen und Möglichkeiten im Vorfeld überlegen sollte, sollte der Ausflügler sich also auch über einen etwaigen Toilettengang im Voraus Gedanken machen.