Bayerischer Museumspreis geht an Museum Oberschönenfeld

Das Museum im Kloster Oberschönenfeld ist am Vormittag im Rahmen des Bayerischen Museumstages in Neumarkt in der Oberpfalz ausgezeichnet worden. Das Museum kam in der Kategorie "Museum mit haupt- oder nebenamtlich-wissenschaftlicher Leitung" zum Zug.

Viel mehr als nur Gegenstände

Zur Begründung hieß es, das Museum beschreite in seiner neu konzipierten Dauerausstellung "spannende Wege". Die Museumsmacher hätten sich entschieden, deutlich mehr als nur Gegenstände zu zeigen. Stattdessen drehe sich die Ausstellung um Geschichten über Menschen, ihr Leben und ihre Schicksale. Wie es in der Laudatio weiter heißt, macht das Haus den Alltag in Schwaben vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart lebendig.

Auszeichnung als Ansporn

Museumsleiterin Beate Spiegel freute sich im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk über die Auszeichnung. Sie sei ein Ansporn für die weitere Arbeit des gesamten Teams. Das Museum Oberschönenfeld umfasst drei Ausstellungsgebäude: das Besucherzentrum, die Schwäbische Galerie für Kunstausstellungen und das Volkskundemuseum mit der neuen Dauerausstellung. Träger sind der Bezirk Schwaben und der Landkreis Augsburg.

Museumspreis in zwei Kategorien

Der Bayerische Museumspreis wird von der Versicherungskammer Kulturstiftung in zwei Kategorien ausgelobt. Der Preis in der Kategorie "ehrenamtlich geführtes Museum"geht an das Staffelseemuseum Seehausen in Oberbayern.