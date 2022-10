Bayerischer Müllerbund: Mühlen von Energiekrise stark betroffen

Mühlen sind von der Energiekrise stark betroffen. Das teilt der Bayerische Müllerbund mit und fordert die Politik auf, jetzt schnell zu handeln und schnellstmöglich erträgliche und verlässliche Rahmenbedingungen für Energie zu schaffen, heißt es in einer Mitteilung des Müllerbundes, der von Donnerstag bis Samstag seine Fachtagung in Volkach am Main im Landkreis Kitzingen abhält.

Müllerbund warnt vor Auswirkungen

Der Präsident des Bayerischen Müllerbundes, Rudolf Sagberger, warnt: Die aktuellen Krisen gefährdeten die Geschäftstätigkeit der Mühlenbetriebe, die oft in Familienbesitz sind. "Dies begann mit der Corona-Krise, als Lockdowns und Einschränkungen in der Gastronomie, Bäckerei-Cafés und der Hotellerie den Absatz stark beeinträchtigten. Nun macht die Energiekrise mit Strompreisen, die sich vervielfacht haben, den energieintensiven Betrieben schwer zu schaffen", so Sagberger.

Mühlen verarbeiten 1,3 Millionen Tonnen Getreide

Die bayerischen Mühlen verarbeiten jedes Jahr rund 1,3 Millionen Tonnen heimisches Getreide zu Lebensmitteln. "Wir können deshalb nur eindringlich an die Bundesregierung appellieren, neben konkreten Lösungen für Gas auch endlich stabile Rahmenbedingungen für Strom zu schaffen, um die Existenz dieser mittelständischen Betriebe zu sichern", so Josef Rampl, Geschäftsführer des Bayerischen Müllerbundes.

Kostensteigerungen in vielen Bereichen

Die hohen Strompreise seien eine hohe Belastung für jeden einzelnen Mühlenbetrieb. Dazu kämen Preisexplosionen und Preisschwankungen bei Rohstoffen und Lieferengpässe etwa bei Papiersäcken oder Ersatzteilen. Auch die hohen Düngepreise sehen nicht nur die Landwirte, sondern auch die Mühlen kritisch.

Backwaren werden teurer, Kunden verändern Kaufverhalten

Zum Artikel: Müller sorgen sich um steigende Strompreise

"Es gibt kaum eine andere Branche, die so umfangreich von der Ukraine-Krise betroffen ist wie die Mühlen", betont Sagberger. Viele Kunden der Mühlen seien klassische regionale Handwerks-Bäckereien. Diese wiederum haben mit den Folgen der letzten und der aktuellen Krise zu kämpfen. Die Bäckereien seien gezwungen, Preissteigerungen weiterzugeben. Das führe dazu, dass die Kunden weniger kauften oder sich für günstigere Ware entschieden. Setzt sich dieser Trend fort, sinke der Umsatz der Bäcker und ihr Bedarf an Mehl.