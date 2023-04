Bayerischer Millionär fordert höhere Steuern für Superreiche

Die Welt der Superreichen, Protz und Prunk sind Gerd Hofielen zuwider. Trotzdem ist der Millionär stolz darauf, was er in seinem Leben erreicht hat. "Ich habe mir das Geld mit Fleiß, Glück und Anstrengung erarbeitet", sagt Hofielen, "aber wenn ich mich in der Gesellschaft vergleiche und sehe, wie viele Menschen die Chance haben, im Laufe ihres Lebens eine Million zu erarbeiten, würde ich sagen, ich habe es nicht verdient."

Dass Geld ungerecht verteilt ist, war ihm schon als Kind klar. Gerd Hofielen wuchs im schwäbischen Nördlingen in ärmeren Verhältnissen auf. Die Familien anderer Kinder hatten mehr, sagt er. Seinen Reichtum erarbeitete er sich als Unternehmensberater selbst. Und plötzlich stand der heute 73-Jährige auf der anderen Seite der Gesellschaft. Doch: Sein Bewusstsein für die Schere zwischen arm und reich blieb. Und er erkannte seine Verantwortung.

"Tax Me Now": Reiche fordern höhere Versteuerung von Vermögen

"Ich musste erst mal kapieren und mir selbst eingestehen, dass ich reich bin. Und dann fing es an, dass ich mich damit auseinandergesetzt hab: 'Ok, jetzt bist du gut situiert, was machst Du dann?' Und da war dann so ein innerer Widerstand, dann auch wirklich ins Geben zu kommen. Das hat mehrere Jahre gedauert, bis ich reif genug war."

Gemeinsam mit gut 60 anderen Wohlhabenden weltweit fordert er als Mitglied der Initiative "Tax Me Now" eine höhere Versteuerung von Vermögen, mehr Abgaben bei Erbschaften und weniger Steuerschlupflöcher. Das Geld soll in öffentliche Güter und Dienstleistungen fließen und zu einer gerechteren Vermögensverteilung beitragen.

Hofielen: Das Geld ist ungerecht verteilt

Gerd Hofielen treibt vor allem das Thema Gerechtigkeit um. "Ich finde, dass alle Menschen vergleichbare, gleichwertige Lebenschancen verdienen. So steht es im Übrigen auch in der Bayerischen Verfassung." Doch die Realität sieht anders aus: Laut der Hilfsorganisatin Oxfam wird das Vermögen in Deutschland im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich versteuert. "Von dem gesamten Vermögenszuwachs, der zwischen 2020 und 2021 in Deutschland erwirtschaftet wurde, gingen 81 Prozent an das reichste Prozent", heißt es auf der Seite der Organisation.

"Wenn ich mir die Reichtumsverteilung in Deutschland anschaue", sagt Gerd Hofielen, "und wenn ich weiß, was daran an Lebensqualität und Chancen gebunden ist und die Möglichkeit, auf Politik Einfluss zu nehmen, dann geht mir das Messer in der Hosentasche auf und da schau ich nicht untätig zu."

Doch so lange die Einführung einer "Reichensteuer" nicht in Sicht ist, will er auf eigene Faust etwas verändern: Der Unternehmer unterstützt das Netzwerk der Gemeinwohl-Ökonomie-Bewegung, das Unternehmen fördert, bei denen nicht der Profit an erster Stelle steht, sondern etwa eine gerechtere Bezahlung für Mitarbeiter oder der Klimaschutz.

Einsatz für Gerechtigkeit - und es sich trotzdem gut gehen lassen

Schon fast die Hälfte seines Vermögens hat er der Gemeinwohl-Ökonomie übertragen, sagt Gerd Hofielen. Da er keine Kinder hat, hat er das Netzwerk als Erbe eingesetzt. Sich für eine gerechtere Gesellschaft engagieren und es sich trotzdem gut gehen lassen: Der Millionär sieht hier keinen Widerspruch.

Doch er plädiert für einen bewussten Umgang mit Geld und kann auch verzichten. "Ich würde durchaus gerne mehr reisen, einige andere Länder kennenlernen. Aber ich glaube, das werde ich mir abschminken." Grund dafür sei der hohe CO2-Ausstoß beim Fliegen. "Ich finde, zum Thema Verantwortung gehört auch zu reflektieren, in welcher Zeit lebe ich. Da passen Langstreckenflüge auf alle Fälle nicht mehr."

Gerd Hofielen will einmal als armer Mann sterben, sagt er, und mit seinem Engagement die Welt ein bisschen gerechter machen.