Bayerischer Mieterbund: Reform macht Mietspiegel rechtssicher

Der Bundestag will heute über die Reform des Mietspiegels abstimmen. Die Vorsitzende des Bayerischen Mieterbundes, Beatrix Zurek, hat im Interview mit der Bayern 2-radioWelt die geplanten Änderungen begrüßt: "Es ist ja schon mal ein erster Schritt, dass es für Gemeinden oberhalb 50.000 Einwohnern gilt. Bisher war das dem Belieben der jeweiligen Städte überlassen."

Kleinere Kommunen werden nachziehen

Beatrix Zurek sieht im Mietspiegel auch für kleine Kommunen ein gutes Instrument: "Ich glaube, dass auch kleinere Kommunen dann erkennen werden, was für einen Mehrwert das auch für sie selber und für die Menschen, die Mieterinnen und Mieter, in ihren Städten hat. Aber das ist schon einmal ein richtiger Schritt und wenn wir den Bereich (oberhalb der 50.000 Einwohnergrenze) jetzt schon einmal abgearbeitet haben, dann wären wir alle froh."

Mietspiegel werden vergleichbar

Dass die Mietspiegel in Deutschland, wie mit der Reform geplant, durch gleiche Kriterien vergleichbar werden, habe der Mieterbund schon lange gefordert, so Zurek. Bislang hätten die Städte unterschiedliche statistische Methoden gewählt. Das soll mit der neuen Verordnung geändert werden: "Dann hat man einen Leitfaden, an den sich Städte halten können, was es dann auch für die Städte rechtssicher macht und dann werden die Mietspiegel nicht so oft (gerichtlich) angegriffen."