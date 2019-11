Bayerischer Landtag setzt Kinderkommission ein

Sechs statt vier Mitglieder wird die Kommission künftig haben, weil seit einem Jahr auch AfD und FDP im Landtag sitzen. Mit Johannes Becher von den Grünen wird erstmals ein Mann der Kinderkommission angehören. Er will sich in der Kommission für mehr Prävention von sexuellem Missbrauch, von Gewalt gegen Kinder und Vernachlässigung einsetzen.

Bechers Vorgängerin, die Grünen-Abgeordnete Gisela Sengl, zog vor kurzem eine wenig positive Bilanz: Sie sprach von einer "Wohlfühlveranstaltung", die wenig nach außen gewirkt habe.

Zahl der Anträge der Kommission nicht entscheidend

Die CSU-Abgeordnete Schorer-Dremel, die in den vergangenen fünf Jahren Vorsitzende der Kommission war und das auch bleiben will, weist diese Kritik zurück. Es gehe nicht um die Zahl der Anträge, die die Kommission geschrieben habe, sondern um die Themen und Debatten, die man voranbringe. Außerdem sieht Schorer-Dremel einen Vorteil in dem kooperativen Stil, den die Vertreter bisher gepflegt hatten. In der Vergangenheit mussten Beschlüsse einstimmig gefällt werden, künftig soll eine Dreiviertelmehrheit reichen.

Im Fokus: Kindergesundheit und Kinder und Natur

Als Erfolge der bisherigen Kinderkommission zählt Schorer-Dremel die Debatte über Kinderehen auf und das Vorhaben, Kinderrechte ins Grundgesetz zu schreiben, mit dem sich mittlerweile eine Bund-Länderkommission befasst hat. Sie will die Themen Kindergesundheit und Kinder und Natur voranbringen.