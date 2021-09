Porträt von Barbara Stamm im Bayerischen Landtag enthüllt

Gemalt hat das Bild für den Präsidentengang im Maximilianeum die junge bayerische Künstlerin Janina Roider. Nach neun Präsidenten wurde mit dem Porträt von Barbara Stamm das erste Gemälde einer Frau in die Galerie aufgenommen. Anwesend waren bei der Feierstunde neben Stamms Familie auch enge politische Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter.

Aigner: Stamm als Vorbild für Frauen in der Politik

Bei der Feierstunde würdigte Landtagspräsidentin Ilse Aigner die Verdienste ihrer Amtsvorgängerin Barbara Stamm um den Parlamentarismus in Bayern: "Zehn Jahre hast du den Abgeordneten vorgestanden als ihre Präsidentin, davor fünf Jahre als Vizepräsidentin. Die verdiente Krönung einer politischen Lebensleistung, die ehrlich und authentisch unter einem wertsetzenden Oberbegriff stand: Fürsorge! Diese Fürsorge hat dich immer ausgezeichnet", so Aigner.

Sie betonte in ihrer Rede außerdem Stamms Rolle als Vorbild für Frauen in der Politik. "Du hast die Muster aufgebrochen. Du hast dir deinen Platz in der ersten Reihe erobert: Mit viel Leidenschaft, mit viel Sachverstand und vor allem mit großer Hartnäckigkeit."

Politische Laufbahn Barbara Stamm

Die Würzburger Ehrenbürgerin Barbara Stamm hatte von 2003 bis 2008 zunächst das Amt der Landtagsvizepräsidentin inne, von 2008 bis 2018 war sie schließlich über zwei Legislaturperioden hinweg als erste Frau Präsidentin der bayerischen Volksvertretung.

Stamm gehörte dem Bayerischen Landtag von 1976 bis 2018 an. Viele Jahre lang war sie Mitglied der Bayerischen Staatsregierung, zunächst als Staatssekretärin und ab 1994 bis 2001 dann als Staatsministerin für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit.

Künstlerin Janina Roider

Die Künstlerin Janina Roider lebt und arbeitet einer Mitteilung des Landtags zufolge in München und Montalivet (Frankreich). Sie studierte zunächst an der Akademie der Bildenden Künste München Kunstpädagogik bei Matthias Wähner, bis sie in die Klasse von Günther Förg wechselte, um Freie Kunst zu studieren. Dort graduierte sie 2015 mit dem Meisterschülertitel.