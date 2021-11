Bayerischer Landtag mit Bürgersprechstunde auf Consumenta

Auf der aktuell laufenden Nürnberger Consumenta präsentiert sich in diesem Jahr zum ersten Mal der Bayerische Landtag mit einem eigenen Stand. Während der gesamten Verbrauchermesse stehen bis 7. November jeden Tag Landtagsabgeordnete unterschiedlicher Parteien Interessierten Rede und Antwort.

Bürgersprechstunde mit Landtagsabgeordneten

Wie der Bayerische Landtag mitteilt, sei das Ziel der Abgeordneten dabei, mit den Bürgerinnen und Bürgern in Dialog zu treten. Vertreter aller Parteien laden dazu erstmals in Halle 1 an den Stand A 01 zu Bürgersprechstunden. Im persönlichen Gespräch sollen so Fragen und Meinungen zur Arbeit im Landtag, zu Positionen und Petitionen ausgetauscht werden.

Unterschiedliche Besetzung am Landtags-Stand

Am Montag sind zum Beispiel die Freien Wähler mit Peter Bauer und Gabi Schmidt vertreten und Christian Zwanziger vom Bündnis 90/die Grünen ist ebenso angekündigt wie Petra Guttenberger von der CSU. Für morgen (02.11.21) haben sich der CSU-Abgeordnete Alfons Brandl, Wolfgang Hauber von den Freien Wählern und die mittelfränkische Grünen-Landtagsabgeordnete Verena Osgyan angesagt.

Infos zu Politik, Wahlen und Parlament

Außerdem informieren großformatige Schautafeln über die Zusammensetzung des Parlaments, das politische System im Freistaat und die bayerischen Wahlergebnisse. Und wer den Sitz des Bayerischen Landtags, das Maximilianeum, noch nicht kennt, kann zumindest virtuell über das Gebäude fliegen.