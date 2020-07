Bayerischer Klimapreis für innovative schwäbische Biogasanlage

Das Bayerische Landwirtschaftsministerium hat jetzt zwei Landwirte aus dem Landkreis Dillingen mit dem Bayerischen Klimapreis ausgezeichnet. Johannes Hieber und Stefan Brenner betreiben in Holzheim zusammen eine innovative Biogasanlage, mit deren Abwärme über ein Fernwärmenetz 220 Haushalte beheizt werden.

Klimapreis für innovative Biogasanlage

Das Besondere an der Anlage: Es wird immer genau so viel Wärme erzeugt, wie für das Heizen auch benötigt wird. Das heißt, im Winter wird die Biogasanlage so betrieben, dass mehr Wärme entsteht, im Sommer weniger. Neben der Wärme erzeugt die Anlage zudem noch sieben Millionen KW elektrische Leistung im Jahr. Das entspricht in etwa dem Verbrauch von 20.500 Haushalten.

4.000 Euro für gelungene Klimaschutz-Projekte

Das Landwirtschaftsministerium hat den Klimapreis zum zweiten Mal vergeben. Der Preis ist mit 4.000 Euro dotiert und zeichnet besonders gelungene Projekte aus, mit denen Landwirte, Winzer und Gärtner zum Klimaschutz beitragen.