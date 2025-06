Bayerischer Kirchentag lockt Tausende auf den Hesselberg

Das Motto des 73. Bayerischen Kirchentags der Evangelisch-Lutherischen Kirche am Pfingstmontag lautete "Gemeinsam für die Welt". Ein Ziel der Veranstaltung war es, auch junge Menschen anzusprechen.

"Wir leben in einer Welt und brauchen einander"

Schon zum Eröffnungsgottesdienst auf der großen Wiese vor dem Bildungshaus auf dem Hesselberg kamen tausende Gläubige. Der Gastprediger, Bischof Jack Urame aus Papua-Neuguinea, wies darauf hin, dass es die Pflicht der Menschen sei, die Schöpfung zu bewahren und die Welt zu schützen. "Wir leben in einer Welt und brauchen einander. Das ist eine Verantwortung und ein Geschenk von Gott. Wir müssen diese Verantwortung als Gottes Willen wahrnehmen und eine bessere Welt schaffen. Dann können wir friedlich leben", so der Bischof. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern (ELKB) unterhält Partnerschaften mit lutherischen Kirchen in Asien, Lateinamerika, Afrika und dem Pazifik, so auch mit Urames Kirche in Papua-Neuguinea.

Workshops, Diskussionen und Unterhaltung

Nach dem Gottesdienst präsentierten sich zahlreiche christliche Initiativen und Vereine sowie das Bibelmuseum Bayern an Ständen. Auch Workshops, Seelsorgegespräche und Meditationen, sowie Gespräche und Podiumsdiskussionen unter anderem mit Landesbischof Christian Kopp wurden angeboten. "Das Besondere hier ist das Miteinander. Du triffst eigentlich nur freundliche Menschen", so Kopp zum Bayerischen Rundfunk. "Da wird auch mal kernig gefragt, aber es gibt ein freundliches Grundgefühl. Das macht die Natur hier aus und das miteinander vor tausenden Menschen. Und alle sind im Namen Gottes unterwegs", so der Landesbischof über die Anziehungskraft des alljährlichen Glaubensfests auf dem Hesselberg.

Großes Angebot für junge Christen

Auch Kinder und Jugendliche sollte der 73. Bayerische Kirchentag ansprechen. Parallel wurde deshalb der Kinderkirchentag mit altersgerechtem Angebot und einem Kindergottesdienst veranstaltet. Zahlreiche Familien fanden so den Weg zum Bayerischen Kirchentag, der laut Evangelisch-Lutherischer Kirche in Bayern größten regelmäßig stattfindenden kirchlichen Veranstaltung Süddeutschlands. Der Bayerische Kirchentag findet seit 1951 auf dem Hesselberg statt. Die ELKB rechnete in diesem Jahr mit etwa 10.000 Besuchern.