"Bayerischer Käseschatz": Syrischer Käse aus der Oberpfalz

Es ist nicht lange her, da stand Martin Sauerer vor der Entscheidung: Wie soll es mit seinem kleinen Hof in Reiting bei Bernhardswald im Landkreis Regensburg weitergehen? 20 Kühe stehen in seinem Stall. Der Milchpreis ist damals mit 19 Cent pro Liter verschwindend gering. Wie kann sein Hof, der schon seit dem Jahr 1700 existiert, in solchen Zeiten überleben? Muss er zwangsläufig wachsen, wie es viele andere versuchen, oder gibt es einen anderen Weg?

Von syrischer Familie inspiriert

Schon lange schwebt ihm vor, dass er seine Milch irgendwie veredeln will. Doch die entscheidende Idee liefert dann doch der Zufall: Es ist das Jahr 2015, das Jahr der sogenannten Flüchtlingskrise. Eine syrische Familie kommt damals in die Gegend. Regelmäßig holen sie 20 Liter Rohmilch bei ihm auf dem Hof ab. Der Landwirt kommt mit der Familie ins Gespräch. Es stellt sich heraus, dass die Familie arabischen Käse aus der Milch macht. Das dafür notwendige Lab haben sie bei ihrer Flucht extra mit nach Deutschland gebracht. Martin Sauerer ist heute noch darüber erstaunt. "Da hätten wir was anderes im Gepäck."

"Arisha" und "Lebna": Familie lädt ein und erklärt

Die Familie lädt den Landwirt ein und bringt ihm die Rezepte für arabische Käse- und Joghurtspezialitäten näher. Etwa für den aus Molke gewonnenen Arisha (ähnelt Ricotta), für Lebna (Konsistenz wie Frischkäse, wird aber aus Joghurt hergestellt), oder für den "Weißen Käse", aus dem viele weitere Käsesorten gemacht werden können, zum Beispiel auch Grillkäse. Sauerer hat endlich eine Möglichkeit gefunden, um seine Milch veredeln zu können. Er belegt Kurse und baut seine eigene kleine Hofkäserei, in der er mit Handarbeit von nun an oberpfälzisch-syrischen Käse herstellt.