Bayerischer Jagdverband plant kompletten personellen Neuanfang

Mit einem sogenannten Befriedungsbeschluss will der Bayerische Jagdverband (BJV) bis zum nächsten Landesjägertag 2020 im Frühjahr in Lindau die Wogen im Verband glätten und dann einen Neubeginn versuchen. Am Ende einer fünfstündigen außerordentlichen Mitgliederversammlung des BJV in Schrobenhausen stimmten mehr als 600 der anwesenden 650 Delegierten für den Beschluss.

Vocke soll sein Amt bis Ende März ruhen lassen

Demnach lässt der umstrittene Präsident Jürgen Vocke sein Amt bis zum Landesjägertag am 28. März 2020 in Lindau ruhen. Er war heute nicht zu der nicht-öffentlichen Mitgliederversammlung gekommen. In Lindau wird laut Beschluss dann das gesamte Präsidium geschlossen zurücktreten und so unmittelbar Neuwahlen ermöglichen. Bis zum Landesjägertag bleiben die Vizepräsidenten im Amt.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Im Zentrum der Diskussion im BJV steht vor allem die Arbeit des langjährigen Präsidenten Jürgen Vocke. Gegen ihn hatte im Sommer ein Präsidiumsmitglied Strafanzeige gestellt. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen vermuteter Veruntreuung und Unterschlagung gegen den 76-Jährigen, der seit Mitte des Monats sein Amt als Präsident ruhen lässt. In der Kritik steht Vocke auch wegen seiner sehr hohen Aufwandsentschädigung für sein Ehrenamt und einen sehr wertvollen Dienstwagen.

Kein Jahresabschluss 2018

Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt wegen privater Auslagen, seinen Dienstwagen und die Beschäftigung von Vockes Tochter bei einem Unternehmen, das mit dem BJV verbundenen ist. Die Staatsanwaltschaft durchsuchte im Rahmen der Ermittlungen auch das "Haus der Bayerischen Jäger", die BJV-Geschäftsstelle in Feldkirchen bei München, und beschlagnahmte Unterlagen. Wegen der fehlenden Unterlagen kann der Verband derzeit auch keinen finanziellen Jahresabschluss 2018 vorlegen. Das Präsidium versprach die finanziellen Fragen schonungslos aufzuklären.