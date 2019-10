Bayerischer Jagdverband: Ermittlungen gegen Präsident Vocke

Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt wegen Unterschlagung und Untreue gegen den Präsidenten des Bayerischen Jagdverbandes, Jürgen Vocke, und seinen ehemaligen Schatzmeister. Es gehe um den Verdacht der Unterschlagung und Untreue, mehr wollte die Münchner Oberstaatsanwältin Anne Leiding auf BR-Anfrage nicht bestätigen.

Die BJV-Geschäftsstelle in Feldkirchen wurde am Montag durchsucht, dabei beschlagnahmten Ermittler Akten und digitale Dateien.

Anzeige aus den eigenen Reihen

Die Anzeige gegen Vocke und seinen Ex-Schatzmeister kam aus den eigenen Reihen. Gestellt hat sie der Memminger Polizeibeamte und Vorsitzende des Memminger Jagdvereins Andreas Ruepp.

Es gehe unter anderem um eine Aufwandsentschädigung, die Vocke jeden Monat erhalten haben soll. Hierbei handle es sich nicht um eine Steuernachzahlung - vielmehr müsse geklärt werden, ob diese Aufwandsentschädigung für den BJV sozialversicherungspflichtig gewesen sei.

Außerdem gehe es um zahlreiche, vermutlich überhöhte, Spesenabrechnungen und um die womöglich private Nutzung eines teuren Dienstwagens. Teil der Anzeige sei auch die Beschäftigung der Tochter des Präsidenten bei einer Gesellschaft des Jagdverbands.

Tritt der BJV-Präsident zurück?

Der 76-jährige Jürgen Vocke ist seit 25 Jahren BJV-Präsident und saß zehn Jahre lang für die CSU im Landtag. Intern wurde Vocke schon mehrfach zum Rücktritt aufgefordert. Wegen der bekannt gewordenen Finanzpraktiken des ehrenamtlichen Präsidenten forderten die Jungen Jäger "längst überfällige Konsequenzen". Es gehe nicht nur um den Ruf des Verbandes, sondern auch um den des Jägerstandes.

"Bereiten Sie durch Ihren Rücktritt den Weg für eine lückenlose Aufarbeitung sowie einen unbelasteten Neustart." Offener Brief der Jungen Jäger (September)

Laut BJV-Pressestelle denkt Vocke derzeit nicht an einen Rücktritt vor dem 26. Oktober 2019. An diesem Tag will der Verband zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im oberbayerischen Schrobenhausen zusammen kommen. Bisher ist geplant, dass die Versammlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet.