Bayerischer Jagdpräsident Weidenbusch im Amt bestätigt

Die Kritik im Vorfeld war groß, trotzdem konnte sich der aktuelle Präsident des Bayerischen Jagdverbands (BJV), Ernst Weidenbusch, am Ende bei der Wahl um die Verbandsspitze durchsetzen: Auf dem Landesjägertag in Augsburg gewann der CSU-Landtagsabgeordnete gegen seinen Herausforderer Ernst-Ulrich Wittmann. Vorausgegangen war ein interner Machtkampf.

318 Stimmen entfielen auf Weidenbusch

Wie eine Sprecherin des Jagdverbandes mitteilte, erhielt Weidenbusch 318 Stimmen. Sein Wahlgegner Ernst-Ulrich Wittmann kam demnach auf 273 Stimmen. 31 Delegierte enthielten sich der Wahl. Weidenbusch darf damit weiter die rund 50.000 Jägerinnen und Jäger im Freistaat vertreten.

Weidenbusch stand zuletzt im Fokus der Öffentlichkeit, weil er den CSU-Fraktionschef im Maximilianeum, Thomas Kreuzer, in Frage gestellt hatte. "Mit Thomas Kreuzer werden wir die Wahl nicht gewinnen", hatte Weidenbusch dem Bayerischen Rundfunk gesagt und den Fraktionschef zur Regelung seiner Nachfolge in den nächsten Wochen gedrängt.

Im Dezember 2020 war der 58 Jahre alte CSU-Landtagsabgeordnete Weidenbusch erstmals an die Spitze des Verbandes gewählt worden. Auch damals gab es einen Machtkampf zwischen zwei Spitzenkandidaten und ihren Unterstützern um die Verbandsführung. Bei der damaligen Wahl setzte sich der Rechtsanwalt Weidenbusch gegen den langjährigen Pressesprecher und bisherigen Vizepräsidenten Thomas Schreder durch.

Korruptionsvorwürfe stürzten Verband in eine Krise

Zuvor war der Verband in die Krise gestürzt. Es gab 2019 heftige interne Auseinandersetzungen, weil es gegen den Langzeit-Jägerpräsidenten Jürgen Vocke Vorwürfe der Vetternwirtschaft und der Veruntreuung von Verbandsgeldern gab. In der Folge ermittelte auch die Staatsanwaltschaft, im Sommer 2021 wurde das Strafverfahren allerdings eingestellt. Vocke hatte im Rahmen des Verfahrens eine Geldauflage gezahlt, zuvor hatte er bereits sein Amt ruhen lassen.Dass der Jagdverband nach wie vor noch nicht in ruhigen Gewässern ist, zeigte nun die kurzfristige Kandidatur des Präsidenten-Herausforderers Wittmann und dessen gutes Wahlergebnis. Der Patentanwalt und Vorsitzende des Jagdschutz- und Jägervereins aus Dachau hatte erst zwei Tage vor der Landesversammlung seine Kandidatur bekannt gegeben.

Scharfe Kritik von Herausforderer Wittmann

Zudem hatte Wittmann die Verbandsführung im Vorfeld scharf kritisiert. Wittmann bemängelte, dass sich das aktuelle Präsidium zu wenig um die Kreisverbände in den Regionen kümmere. Der BJV gilt als ein auch politisch einflussreicher Verband. Er ist der Dachverband für 158 Kreisgruppen und Jägervereine.

Neben der Basisarbeit beklagte Wittmann auch, dass der BJV in wichtige Entscheidungsprozesse nicht gut eingebunden sei. Der Verband müsse die Zusammenarbeit mit anderen Gruppen wie Bauern und der Politik verbessern. "Meiner Meinung nach müssen wir uns jetzt neu aufstellen, um eine weitere Demontage unseres BJV, wie wir ihn kennen, zu verhindern", sagte 52-Jährige.

Roland Weigert zum Vizepräsidenten gewählt

Als Vizepräsident des Jagdverbandes wurde auch Roland Weigert mit 427 Ja- gegen 114 Nein-Stimmen bestätigt. Der Freie-Wähler-Politiker wollte 2020 zunächst selbst Präsident werden, musste seine Bewerbung aber auf Druck von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zurückziehen. Söder hatte erklärt, dass Kabinettsmitglieder angesichts der Herausforderungen der Corona-Pandemie solche Verbands-Spitzenämter nicht zusätzlich ausüben könnten.