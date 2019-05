Bayerischer Integrationspreis: Zwei Auszeichnungen für Würzburg

Platz zwei geht an die Würzburger Initiative "Breakdance-Multiplikatoren-Projekt". Junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sollen beim Tanzen mehr Selbstwertgefühl bekommen. Die Rudergemeinschaft Olympos Würzburg e.V. kann sich über den dritten Platz freuen. Ihr Projekt bietet rudern für und mit jugendlichen Flüchtlingen an. Der erste Preis geht an das Projekt "CampusAsyl Sport", eine Plattform der Regensburger Hochschulen zur Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern.

Verleihung in München

Der Preis ist insgesamt mit 6.000 Euro dotiert und wird auf die drei Preisträger verteilt. Er wird am 27. Juni im Bayerischen Landtag von Gudrun Brendel-Fischer, Integrationsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Ilse Aigner, Präsidentin des Bayerischen Landtags, und Joachim Herrmann, Bayerischer Integrations- und Sportminister, im Maximilianeum verliehen. Die Jury setzt sich aus Mitgliedern des Bayerischen Integrationsrates, darunter auch Abgeordnete des Bayerischen Landtags, zusammen.