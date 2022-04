Bayerischer Integrationspreis für Projekt "SoulTalk"

Die Pressestelle des Bayerischen Landtags hat die Gewinnerinen und Gewinner des diesjährigen Integrationspreises bekanntgegeben. Das Projekt "SoulTalk" bekommt den zweiten Preis, der mit 1.500 Euro dotiert ist. Bei "SoulTalk" bieten geschulte Geflüchtete im Ankerzentrum Geldersheim (Lkr. Schweinfurt) und der Teilgemeinschaftsunterkunft in Würzburg den neu angekommenen Geflüchteten psychosoziale Beratungsgespräche an – und das in der jeweiligen Muttersprache.

Austausch über Fluchterfahrungen

Bei "SoulTalk" werden in Einzelgesprächen, aber auch Gruppenmodulen Probleme benannt und Strategien entwickelt, um mit der eigenen Situation besser umgehen zu können. Das Projekt funktioniert quasi durch gemeinsame Sprache und gemeinsame Fluchterfahrungen. Träger des Projekts ist die Kongregation der Schwestern des Erlösers mit Sitz in Würzburg.

Preisverleihung steht noch an

46 Projekte hatten sich für den diesjährigen Integrationspreis beworben. Die Bayerische Integrationsbeauftragte Gudrun Brendel-Fischer, Bayerns Innen- und Integrationsminister Joachim Herrmann und Landtagspräsidentin Ilse Aigner werden die Preise am 6. Mai 2022 im Bayerischen Landtag überreichen. Die Jury-Mitglieder haben entschieden, in diesem Jahr einen ersten Preis und zwei zweite Preise zu vergeben. Der Bayerische Integrationspreis 2022 ist mit einer Gesamtsumme von 6.000 Euro dotiert.