Bayerischer Integrationspreis 2022 verliehen

Zwei Zweite Preise

Erstmals hat die Jury zwei zweite Preise vergeben. Zum einem bekommt die Initiative "SoulTalk" 1.500 Euro. "SoulTalk" aus dem Landkreis Schweinfurt schafft die Möglichkeit, dass die Geflüchteten vor Ort mit einem Menschen in ihrer Muttersprache sprechen können und so Empathie und Verständnis bekommen. Die Beraterinnen und Berater haben häufig auch Migrationshintergrund und bekommen eine Schulung und werden fest angestellt. Sie sprechen in der Muttersprache mit den Flüchtlingen im Ankerzentrum in Geldersheim, zum Beispiel arabisch, kurdisch und somalisch. Der Preis sei eine Bestätigung und eine Belohnung, auf dem richtigen Weg zu sein, freute sich das Team von "SoulTalk" bei der Preisverleihung.

Reden gegen die Angst

Auf Beratung setzt auch der weitere zweitplatzierte Preisträger: "TAFF" aus Nürnberg hilft an zehn Standorten dabei, therapeutische Angebote für Flüchtlinge zu finden, für traumatisierte und psychisch erkrankte Geflüchtete, mit einem breiten Netzwerk aus Psychotherapeutinnen und -therapeuten, Ärzten, Behörden und Pädagogen.

"Unser Traum ist, dass ein Projekt wie unseres fester Bestandteil im Gesundheitswesen wird." Leiter Stefan Schmid, TAFF Nürnberg