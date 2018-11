Bayerischer Innovationspreis für Gipskartonelemente

Die Firma erhielt einen Sonderpreis in der Kategorie "Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern". Ausgezeichnet wird der Betrieb für seine innovativen ProTeck-Gipskartonelemente. Das sind vorgefertigte Formteile mit integriertem Kantenschutz für den Innenausbau. Damit können beispielsweise Pfeiler, Fensterlaibungen oder sichtbar verlegte Leitungen umhüllt werden. Die Ummantelung mit makellosen Kanten ist dann sofort malerfertig.

ProTeck von Inhaber Reiner Schmitt zur Marktreife entwickelt

Stuckateurmeister Reiner Schmitt hatte 1990 in Gemünden ein mittelständiges Handwerksunternehmen gegründet. Die Formteilbau Schmitt GmbH & Co. KG mit Sitz im nahegelegenen Karsbach wurde dann 2012 ins Leben gerufen. Diese ist auf die Herstellung von innovativen Elementen aus Gipskarton- und Gipsfaserplatten für den trockenen Innenausbau und Holzfertigbau spezialisiert. Das Unternehmen beschäftigt zurzeit zehn Mitarbeiter. Das Produkt ProTeck hat Inhaber Reiner Schmitt bis zur Marktreife selbst entwickelt. Die Teile werden unter anderem auch in Großbritannien, Irland und der Schweiz vermarktet.

Den Bayerischen Innovationspreis vergeben das Wirtschaftsministerium, die Industrie- und Handelskammern und die bayerischen Handwerkskammern. Auch Bayerns neuer Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat an der Verleihung gestern Abend teilgenommen.