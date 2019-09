Bayerischer Handelsverband kritisiert Plastiktüten-Verbot

Der bayerische Handelsverband hat den Gesetzentwurf von Bundesumweltministerin Schulze (SPD) als Symbolpolitik kritisiert. Klimaschutz sei "in" und liege im Trend, sagte Pressesprecher Bernd Ohlmann dem Bayerischen Rundfunk. Da überrasche es nicht, dass die Politik jeden Tag "eine neue Sau durchs Dorf treibe".

"Das passt ins Bild: Greta und Co treiben die Politik vor sich her, und jeden Tag wird dann ein neues Überraschungsei aus der Klimaschutzwundertüte geholt. Jetzt ist es eben das Plastikütenverbot." Bernd Ohlmann, Pressesprecher des Bayerischen Handelsverbands

Handel verweist auf erfolgreiche freiwillige Vereinbarungen

Durch die freiwillige Selbstverpflichtung, die der Einzelhandel 2016 mit dem Bundesumweltministerium eingegangen sei, sei der Plastiktütenverbrauch bereits um zwei Drittel zurückgegangen, so Ohlmann. Die Plastiktüte sei bereits zur Ausnahme geworden. "Das zeigt, dass wir auf freiwilliger Basis Wort gehalten haben." Er verwies darauf, dass die Plastiktüte nur drei Prozent des gesamten Kunststoffverpackungsmülls in Deutschland ausmache. Ein Sprecher des Umweltministeriums hatte noch im Frühjahr von einem Prozent gesprochen.

Einen plastikfreien Supermarkt hält Ohlmann für eine Illusion. Einerseits betonte er, dass ein Großteil der Käufer sogenannte Impulskäufer seien, die spontan einkaufen gingen und deswegen keinen eigenen Beutel dabei hätten. Alternativen wie die Papiertüte hält der Verband nicht für umweltfreundlicher. Zum anderen könne ein Verbot der Plastiktüten dazu führen, dass mehr Abfälle an anderer Stelle entstünden. So würden Verbraucher dann eher zu eingeschweißten Lebensmitteln oder den dünnen Obst- und Gemüsetüten greifen, sagte Ohlmann.

Schulze will bei Verstößen Bußgelder gegen Händler verhängen

Das Bundesumweltministerium hatte einen Gesetzentwurf für ein Plastiktüten-Verbot auf den Weg gebracht. Plastiktüten, darunter auch "bio-basierte und bio-abbaubare Kunststofftragetaschen", sollen voraussichtlich ab dem kommenden Jahr in Geschäften nicht mehr erlaubt sein. Händlern droht demnach bei Verstößen ein Bußgeld.

Der Gesetzentwurf wurde zur Abstimmung an die Ressorts verschickt, wie Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Freitag mitteilte. Dann geht er in den Bundestag, in Kraft treten könnte das Gesetz im kommenden Jahr. Danach soll eine Übergangszeit von sechs Monaten gelten, um "vorrätige leichte Kunststofftragetaschen in Verkehr zu bringen" und "vorhandene Restbestände" abzubauen.