Energiekosten, Inflation, Geflüchtete: Kommunen in der Krise

Wenn Martin Birner beim Bäcker in Neunburg vorm Wald einkaufen geht, merkt er schnell: Die Energiekrise ist in den Betrieben seiner Stadt längst angekommen. "Das fängt ja schon bei der Breze an." Die Preise wurden angehoben.

Steigen die Kosten weiter, fürchtet der Bürgermeister von Neunburg das Schlimmste: "Irgendwann werden die Betriebe vor Ort sagen, wir können die Kosten nicht mehr eins zu eins umlegen. Denn entweder kauft ihnen dann keiner mehr was ab. Oder sie sagen: Gut, dann sperre ich lieber zu, weil es sich nicht mehr rechnet." Es drohen Arbeitslosigkeit, Abwanderung, der Ausfall von Steuereinnahmen.

Krisen als "Brandbeschleuniger"

Bürgermeister Birner (CSU) hat Sorgen, die alle Kommunen in Bayern teilen können. Beim Bayerischen Gemeindetag, der am Mittwoch in Neunburg vorm Wald zusammenkommt, ist die Botschaft der Bürgermeister daher unmissverständlich: Bund und Freistaat müssen Rahmenbedingungen schaffen, damit die Kommunen auch die jüngste Energiekrise stemmen können. Bereits im Vorfeld hat Uwe Brandl, Bürgermeister von Abensberg und seit 20 Jahren Präsident des Bayerischen Gemeindetags, darauf aufmerksam gemacht, wie die Situation in den bayerischen Städten und Gemeinden ist.

"Die vielfältigen Krisen wirken als 'Brandbeschleuniger' zunehmender Unzufriedenheit und Radikalisierung. Viele fühlen sich zu Recht abgehängt und unverstanden." Uwe Brandl, Präsident Bayerischer Gemeindetag in einem Brief an die Bundesregierung

In dem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) fordert Brandl außergewöhnliche Maßnahmen zu ergreifen, ungeachtet einzelner ideologischer Ansichten.