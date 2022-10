Bayerischer Gemeindetag: Haupt-Themen Energie und Flüchtlinge

"Willkommenskultur" für Flüchtlinge "unverantwortlich"

Auch beim Thema Ukraine-Krieg und wie mit ankommenden Flüchtlingen umgegangen werden soll, sind Brandl und Söder sich einig. So war laut Söder die gemeinschaftliche Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine wichtig, auch die Integration in der Schule. Er forderte Geld vom Bund, um den Ländern und Kommunen bei dieser Aufgabe zu helfen. Brandl ergänzte, dass die Unterbringung der Flüchtlinge Gemeinden bereits an ihre Kapazitätsgrenzen bringe. Das könne zu weiteren Belastungen und Engpässen in den Gemeinden führen. Eine von der Bundesregierung "propagierte Willkommenskultur" sei daher unverantwortlich.

Weitere Themenfelder des Gemeindetags waren unter anderem Klima- und Artenschutz, der Betreuungsanspruch für Grundschüler ab 2026 sowie der Ausbau und die Stärkung einer hochwertigen und preiswerten Trinkwasserversorgung.

Gemeinden wünschen sich mehr Geld vom Freistaat

Auch im Fernsehen nahm Brandl am Abend noch Stellung. Um die gegenwärtigen Probleme und Herausforderungen zu lösen, brauche es zum einen Geld, zum anderen aber auch kreative Ideen und Mut, zu neuen Horizonten aufzubrechen, sagte er bei BR24 TV. Ministerpräsident Markus Söder sei sich im Klaren darüber, dass die Gemeinden finanzielle Unterstützung vom Freistaat bräuchten, so Brandl – insbesondere zur Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels und für die Ganztagsbetreuung, die ab 2026 verbindlich stattfinden müsse.

Brandl warnt vor Brüchen in der Gesellschaft

Brandl warnte in dem Interview auch vor Brüchen in der Gesellschaft. "Die Unterbringung von Flüchtlingen, immer mehr Menschen in den sozialen Transferleistungssystemen, gleichzeitig die eigenen Sorgen vor überbordenden Energiekosten, die Inflation – das ist natürlich eine Gemengelage, die birgt sehr viel Zündstoff. Deshalb ist die Politik gefordert, hier sehr schnell mit Lösungen aufzuwarten." Geschehe dies nicht, drohe der soziale Zusammenhalt in der Bevölkerung zu schwinden, so Brandl. "Was das bedeutet, sieht man an anderen europäischen Ländern. Das ist ein Abwandern in die rechten Lager, und das kann in unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung nicht gewollt sein."