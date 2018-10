Bayerischer Gemeindetag: Forderungskatalog zur Landtagswahl

Auf seiner diesjährigen Landesversammlung will der Bayerische Gemeindetag kurz vor der Landtagswahl noch einmal seinen umfangreichen Forderungskatalog an die Landespolitik diskutieren und veröffentlichen. Das teilte das Gremium zum Beginn des Treffens am Mittwoch (10.10.18) mit. Bis Donnerstag treffen sich in der oberfränkischen Kurstadt Bad Staffelstein Bürgermeister und Vertreter der Bayerischen Gemeinden.

Mehr Finanzautonomie und Grundsteuerreform

In dem Forderungskatalog werden vor allem gleichwertige Lebensverhältnisse gefordert. Bayern dürfe kein Land der zwei Geschwindigkeiten sein, heißt es in einer Presseerklärung. Die Ansiedlung von Betrieben im ländlichen Raum müsse massiv und nachhaltig gefördert werden. Daneben wollen die Gemeinden eine stärkere kommunale Finanzautonomie und eine zügige Grundsteuerreform.

Keine Flächenverbrauchs-Obergrenze, schnellere Asylverfahren

Beim Thema Flächenverbrauch lehnt der Gemeindetag eine Obergrenze für Flächeninanspruchnahme ab. Großes Thema ist auch die Asylpolitik. Hier fordern die Gemeinden ein vereinfachtes und beschleunigtes Asylverfahren und die Begrenzung des Familiennachzuges bei subsidiär Geschützen.

Rechtssicherheit in Sachen erneuerbare Energien

Mehr Engagement des Freistaat Bayern fordert der Bayerische Gemeindetag auch beim Ausbau der Infrastruktur. Zum einen seien mehr Anstrengungen beim Ausbau des Glasfasernetzes nötig. Zum anderen gehört zu einer guten Infrastruktur auch ein guter öffentlicher Personennahverkehr. Das Schienennetz müsse erhalten bleiben und aufgegebene Strecken reaktiviert werden. Gerade für die ländliche Entwicklung sei das von großer Bedeutung.

Bei den erneuerbaren Energien fordern die Gemeinden bei flächenverbrauchenden Energieanlagen die Entscheidungshoheit. Es dürfe auch keine erneute Änderung der Rechtslage für die Windkraftanlagen in Planung geben, heißt es in der Erklärung weiter.