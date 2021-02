Ein bayerischer Flugsaurier ist das Fossil des Jahres 2021. Das hat die paläontologische Gesellschaft bekannt gegeben. Das Tier segelte vor etwa 150 Millionen Jahren über die Fränkische Alb in der Gegend um Solnhofen und Eichstätt. Dort hat man das Fossil gefunden.

Ein Flugsaurier der besonderen Art

Der Flugsaurier namens Flugsaurier Scaphognathus crassirostris erinnert an eine große Ente und hatte einige Besonderheiten. Er war behaart, weshalb man davon ausgeht, dass er ein Warmblüter war. Außerdem hatte er einen Federschwanz und Flughäute. Die lassen sich auf dem Fossil erkennen, obwohl Weichteile eigentlich schnell verrotten.

Dass wir heute so viel über urzeitliche Tiere wissen, ist auch der Pionierarbeit des Bonner Professors für Zoologie und Paläontologie Georg August Goldfuß (1782-1848) zu verdanken. In einer Zeit, in der sich noch niemand traute, ausgestorbene Tiere lebendig in ihrem Lebensraum darzustellen, ließ der mutige Pionier der Paläontologie anhand dieses Skeletts eine revolutionäre Zeichnung anfertigen. An diesem Fossil aus den 150 Millionen Jahre alten Plattenkalken Süddeutschlands wies er dann als erster die Behaarung der Flugsaurier nach.

Niemand hatte es bis dato gewagt, solche Kunstwerke wissenschaftlich zu veröffentlichen und die eigene Lebendrekonstruktion genau zu begründen. Dennoch fügte Goldfuß die Zeichnung seiner Beschreibung des Flugsauriers 1831 bei und hat damit den Grundstein für die heutige Beliebtheit von Dinosauriern gelegt.

Faszination Dinos: Goldfuß' Arbeit beeinflusst uns heute noch

Wenn man Fossilien rekonstruiert und als lebende Organismen darstellt, spricht man von "Paläo-Art". Mit dem Pionier Georg August Goldfuß begann etwas, dass dem modernen Siegeszug der Dinos den Weg bereitete: Steven Spielbergs "Jurassic Park" begeisterte die Massen quer durch alle Altersstufen und trägt noch heute dazu bei, dass sich Menschen aus Neugier und Begeisterung für die Geschichte des Lebens interessieren

Wie "bayerisch" ist dieser Flugsaurier eigentlich?

Lediglich drei Exemplare dieser seltenen Flugsaurier-Art sind heute bekannt und wurden allesamt in den lithographischen Schiefern des Oberjura auf der Fränkischen Alb in der Gegend um Solnhofen und Eichstätt gefunden. Und er befindet sich in bester Gesellschaft: Für Dinofreunde und Hobby-Paläontologen ist das Altmühltal eine Art Paradies. Hier kann man in Dinoparks oder Museen tief in die Vergangenheit eintauchen.

