BR24live: Bayerischer Flüchtlingsgipfel - Söder informiert

Rund 50.000 Menschen sind bisher bereits aus der Ukraine nach Bayern geflüchtet - Tausende weitere werden wohl folgen. "Es sind sehr viele auf der Flucht. Es werden täglich mehr, je länger der Krieg dauert", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag in seiner Regierungserklärung im Landtag. Bayern sei bereit, "mit großem Herzen" zu helfen. "Wir sind alle Ukrainer in diesen Zeiten."

Im Mittelpunkt der Bemühungen steht aktuell die Unterbringung der Flüchtlinge. "Überall arbeiten alle rund um die Uhr", sagte Söder. "Natürlich klappt nicht alles perfekt und alles sofort." Die Staatsregierung werde sich insbesondere mit den Kommunen auch weiter eng abstimmen und verzahnen. Daher gibt es heute eine Videoschalte von Kabinettsmitgliedern mit den bayerischen Landräten und Oberbürgermeistern, um das weitere Vorgehen zu beraten.

Im Anschluss an diesen "Unterbringungsgipfel der bayerischen Staatsregierung" geben Ministerpräsident Söder und Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ein Statement ab. BR24 überträgt ab 13.30 Uhr live - samt Einordnung.

Söder: "Alle Möglichkeiten nutzen"

Söder bezeichnete die Hilfsbereitschaft in Bayern als "beeindruckend", darauf sei er als Ministerpräsident stolz. "Hilfe heißt vor allen Dingen - neben Hilfstransporten - Schutz für die Menschen, die zu uns gekommen sind." Bayern nehme auf und versorge, die Unterbringung werde "mit Hochdruck" organisiert: "Mit Erstanlaufstellen, Ankerzentren, Gemeinschaftsunterkünften, Wohnheimen, Pensionen, Gasthöfen. Zusätzlich bereiten wir alles vor in Messen, Turnhallen, und es gibt Gespräche auch mit Kirchen und Klöstern, um alle Potenziale und alle Möglichkeiten zu nutzen", erläuterte Söder.

Ein großes Problem sei gewesen, "bislang jedenfalls, dass man nie genau wusste, wann und wie viele Menschen kommen", beklagte der Ministerpräsident. "Warum? Weil die Informationen, die national gegeben wurden, sehr knapp waren." Innenminister Herrmann habe ihm berichtet, dass die Information, dass ein Zug beispielsweise in München eintreffe, manchmal mit nur einer Stunde Vorlauf gekommen sei. "Das soll jetzt besser werden, zum Glück."

Söders Forderungen an den Bund

Der Ministerpräsident mahnte "klare Leitlinien" des Bundes an - und zwar nicht nur für ein paar Tage, sondern für die nächsten Wochen. "Jeder, der glaubt, dass dieser Konflikt in zwei, drei Wochen vorbei ist, der ist naiv." Nötig sei eine "Bundeskoordinierung mit den Ländern, ähnlich wie bei Corona".

Zudem fordert Söder eine Registrierung aller Schutzsuchenden in Deutschland, eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge auf alle Bundesländer sowie einen vollständigen Kostenersatz für die Länder und die Kommunen. "Bayern ist hier wieder in Vorleistung gegangen." Die Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen dürfte daher wohl auch ein zentrales Thema bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag werden.

Hilfe für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine

Die Unterbringung ist laut Söder aber nur der erste Schritt: "Wir müssen auch weiter helfen." Speziell Kinder und Jugendliche, die von diesem Krieg besonders betroffen seien, bräuchten Unterstützung. "Dort gibt es die psychosoziale Betreuung, die rasche Integration in Schule und Kita." Er begrüße ausdrücklich die Bemühungen des Kultusministeriums, pädagogische Willkommensklassen einzurichten.

Lesen Sie hier: "Willkommenskultur: So gelingt die Begrüßung der Geflüchteten"

Schulpflicht gilt für geflüchtete Kinder erst nach drei Monaten. Bayern wolle aber "schon vorher etwas leisten", sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Dienstagmittag nach einer Schaltkonferenz des Kabinetts. Deswegen werde in der nächsten Zeit im Fokus stehen, pädagogische Willkommensgruppen einzurichten und auszubauen, um "sehr schnell Kinder und Jugendliche aus der Ukraine aufzufangen". Dabei würden alle Schularten mit eingebunden.

Darüber hinaus plane der Freistaat die Aufnahme von ukrainischen Schülern in "besondere Klassen und Unterrichtsgruppen" - beispielsweise in Vorklassen Deutsch, Deutschklassen, Berufsintegrationsklassen und SPRINT-Klassen an Realschulen. Im nächsten Schuljahr werde es dann um die Aufnahme der Kinder und Jugendlichen in Regelklassen gehen.