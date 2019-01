Bayerischer Filmpreis wird in München verliehen

Den undotierten Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten erhält heuer Roland Emmerich. Er steht damit in einer Reihe mit Regisseuren wie Bernhard Wicki, Volker Schlöndorff, Josef Vilsmaier, Wim Wenders oder dem letztjährigen Preisträger Werner Herzog. Der gebürtige Stuttgarter mit Wohnsitzen in Los Angeles und Berlin wurde an der Hochschule für Fernsehen und Film in München ausgebildet. Er ist - so heißt es in der Begründung für die Auszeichnung, "ein Deutscher, der den amerikanischen Traum wahrgemacht hat und Menschen auf der ganzen Welt für das Kino begeistert."

Emmerich prägte das Blockbuster-Kino

Mit Filmen wie "Independence Day", "The Day After Tomorrow" oder "Godzilla" hat der heute 63-jährige Filmemacher nicht nur ein Millionenpublikum unterhalten, sondern auch Maßstäbe für den Einsatz von Spezialeffekten gesetzt und das moderne Blockbuster-Kino geprägt.

Bayerischer Filmpreis zum 40. Mal

Der Bayerische Filmpreis wird heuer bereits zum 40. Mal vergeben und soll "hervorragende Leistungen im deutschen Filmschaffen" auszeichnen. Da darf man gespannt sein auf die verkündeten Entscheidungen der Jury – und wer die begehrten "Pierrot" Statuetten mit nach Hause nehmen wird. Ein Preis ist schon bekannt: der vom Bayerischen Rundfunk ermittelte Publikumspreis geht an die erfolgreiche Verfilmung des Rita Falk Buches "Sauerkrautkoma" unter der Regie von Ed Herzog.

Der Bayerische Filmpreis wurde 1979 zum ersten Mal vergeben. Er zählt zu den renommiertesten und bestdotierten Auszeichnungen in der deutschen Filmbranche.

Die von Christoph Süß moderierte festliche Gala mit anschließendem Empfang, zu der am Abend zahlreiche prominente Gäste der deutschen Filmbranche erwartet werden, wird ab 20.15 Uhr im BR Fernsehen übertragen .