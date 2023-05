Bayerischer Filmpreis für Anna Maria Mühe und Florian David Fitz

Bisher wurden die Preisträger beim Bayerischen Filmpreis, abgesehen vom Ehrenpreis, erst am Abend der Verleihung der Öffentlichkeit präsentiert. Von dieser Tradition ist das Bayerische Digitalministerium, auch zuständig für Film und deshalb Veranstalter des Bayerischen Filmpreises, dieses Jahr abgerückt. Es hat gut drei Wochen vor der Verleihung die Preisträger in zwei der wichtigsten Kategorien bekanntgegeben.

Beste Darstellerin: Anna Maria Mühe für "Die Geschichte einer Familie"

Anna Maria Mühe erhält den diesjährigen Bayerischen Filmpreis als beste Darstellerin für ihre Rolle im Drama "Die Geschichte einer Familie", das ab Mitte Juni in den bayerischen Kinos zu sehen sein wird. Im Film spielt Mühe eine seit einem Unfall im Rollstuhl sitzende Stuntfahrerin, die sich bei ihrer Rückkehr mit den schwierigen Familienbeziehungen auseinandersetzen muss. Die Jury des Bayerischen Filmpreises lobt in ihrer Begründung die beeindruckende Intensität und Leinwandpräsenz, mit der Anna Maria Mühe das Publikum auf eine Reise mitnehme.

Bester Darsteller: Florian David Fitz für "Oskars Kleid" und "Wochenendrebellen"

Für seine schauspielerische Leistung in gleich zwei Filmen wird Florian David Fitz ausgezeichnet. Beide Male spielt er dabei einen Familienvater, dessen Kind ihn vor Herausforderungen stellt. In "Oskars Kleid" überfordert ihn der Wunsch seines Sohnes, ein Mädchen zu sein, in "Wochenendrebellen" macht sich Fitz mit seinem autistischen Sohn auf die Suche nach einer Lieblingsfußballmannschaft. In beiden Filmen wirke Fitz wie ein Energiebooster. Es sei seine Kunst, seine Rollen so anzulegen, dass es einfach Spaß mache, ihm auf der Leinwand zuzuschauen, so die Jury in ihrer Begründung.

Gerlach: Mühe und Fitz "zwei deutsche Superstars"

Digitalministerin Judith Gerlach (CSU), die Gastgeberin des Bayerischen Filmpreises ist, würdigt die beiden Preisträger als "zwei deutsche Superstars mit Tiefgang", die für erfolgreiches und vielseitiges deutsches Kino stünden, das auch schwierige Themen nicht ausspare. "Völlig zu Recht werden sie mit dem renommierten Bayerischen Filmpreis geehrt", so Gerlach.

Preisverleihung am 16. Juni in München

Ihre Preise erhalten Anna Maria Mühe und Florian David Fitz am Freitag, 16. Juni bei einer feierlichen Gala im Münchner Prinzregententheater. Moderiert wird die Verleihung wieder von BR-Moderator Christoph Süß, das BR Fernsehen zeigt die Gala ab 22 Uhr. Die ganze Sendung steht dann außerdem für ein Jahr in der ARD Mediathek zur Verfügung.