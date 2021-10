Bayerischer Fernsehpreis 2021: Ehrenpreis für Michaela May

Ministerpräsident Markus Söder ist voll des Lobes für die Leistungen von Michaela May. Mit ihrer großen Bandbreite schauspielerischerer Fähigkeiten mache sie Filme und Serien immer zu einem TV-Event. Mit ihrem Charme, ihrem Humor und ihrer menschlichen Tiefe sei sie zurecht ein absoluter Publikumsliebling, so Söder in seiner Würdigung der Preisträgerin.

Mit der Verleihung des Ehrenpreises des Bayerischen Ministerpräsidenten befindet sich Michaela May nun in einer Reihe mit Senta Berger, Iris Berben und Ruth Maria Kubitschek.

Von "Onkel Toms Hütte" bis zum "Polizeiruf 110"

Michaela May wurde 1952 in München geboren und lebt bis heute in der Landeshauptstadt. Bereits mit 13 Jahren spielte sie ihre ersten Rollen in "Onkel Toms Hütte" und "Heidi". Ihren absoluten Durchbruch beim bayerischen Publikum hatte sie 1974 durch ihre Rolle als Susi Hillermeier in Helmut Dietls Kultserie "Münchner Geschichten". Weitere Engagements in den Dietl-Serien "Monaco Franze" und "Kir Royal" folgten.​

Dabei war Michaela May sich zu Beginn ihrer Karriere gar nicht sicher, ob sie Schauspielerin werden soll. Sie hatte eine Ausbildung zur Kindergärtnerin abgeschlossen. Doch die Zusammenarbeit mit Helmut Dietl brachte sie schließlich auf den Schauspiel-Pfad.

"Ich habe mich selbst gesucht und dann durch Herrn Dietl gefunden." Michaela May

Zahlreiche weitere Engagements folgten, unter anderem in den bayerischen Kultserien "Irgendwie und Sowieso" und "Zur Freiheit" von Franz Xaver Bogner. Gemeinsam mit Edgar Selge ermittelte Michaela May ab 2001 in insgesamt 17 Fällen des "Polizeiruf 110" und wurde spätestens damit auch über die Grenzen Bayerns bekannt. Insgesamt hat Michaela May bis heute in knapp 150 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt.

Preisverleihung Pandemie-bedingt im TV-Studio

Am 13. Oktober werden von der Staatsregierung die übrigen Preisträger des Bayerischen Fernsehpreises 2021 bekanntgegeben. Corona-bedingt werden die Preise dieses Jahr nicht im Rahmen einer Gala im Münchner Prinzregententheater, sondern im Rahmen einer TV-Sendung verliehen.

Diese wird am 13. Oktober um 22.00 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt und ist dann bereits ab 8 Uhr in der BR Mediathek abrufbar.