Bayerischer FDP-Politiker Jimmy Schulz an Krebs gestorben

Am 10. Juni 2010 sorgt Jimmy Schulz für einen Skandal im Bundestag und schreibt gleichzeitig Geschichte. Seine Rede steht nicht etwa auf Papier sondern steht auf einem iPad. Das ist damals nicht erlaubt.

Ein Tablet, das Geschichte schrieb

"Die Zeiten von Telefax und Telex sind vorbei: Auch der Bundestag sollte sich für neue Medien öffnen", sagt der damals 41-Jährige. In der Folge beschäftigt sich der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages damit. Der Beschluss damals: Abgeordnete dürfen ganz offiziell ihre Dokumente elektronisch per Tablet-Computer abrufen. Eine kleine Revolution. Das iPad liegt mittlerweile im Bonner Haus der Geschichte.

Kämpfer für Bürgerrechte

Jimmy Schulz ist ein begeisterter Computer- und Internet-Fan. Bundespolitisch fällt er nicht nur mit seiner ersten iPad-Rede auf. Er engagiert sich für Bürgerrechte. Vor allem die Vorratsdatenspeicherung ist ihm ein Dorn im Auge. Von der Digitale Gesellschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der Gesellschaft für Informatik wird er mit der Auszeichnung Deutschlands Digitale Köpfe geehrt. Die Auszeichnung gilt jenen, die mit ihren Ideen und Projekten die digitale Entwicklung in Deutschland vorantreiben.

Ende 2017 wird bei Jimmy Schulz Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Dennoch stellt er die politische Arbeit nicht ein. Schulz arbeitet an Anträgen der FDP weiterhin mit. Er hält noch eine Rede im Bundestag und nimmt per Videoschalte an einer FDP-Fraktionssitzung teil. Dem "Spiegel" gab er vor wenigen Monaten noch ein Interview. Es gehe ihm gut, sagte er im Juni, die Chemotherapie habe den Krebs eingefroren.

Nun ist er an den Folgen der Krankheit gestorben. Jimmy Schulz wurde 51 Jahre alt.

"Ein Netzpolitiker der ersten Stunde"

FDP-Chef Christian Lindner sagt: "Unser Freund Jimmy Schulz war ein Netzpolitiker der ersten Stunde und ein großer Freiheitskämpfer. Seinen langen Kampf gegen seine schwere Krankheit hat er jetzt verloren. Wir trauern mit seiner Familie und werden ihn nicht vergessen". Karsten Klein, Vorsitzender der FDP-Landesgruppe im Bundestag, schreibt: "Ich habe großen Respekt vor dem Mut und der Ausdauer mit der Jimmy Schulz dem Krebs begegnet ist. Er wird in unserer Arbeit vor allem, wenn es um Fragen der Digitalisierung geht, weiterleben. In Gedanken sind wir bei seiner Familie".

Daniel Föst, Vorsitzender der Bayern-FDP schreibt: "Die Nachricht vom Tod meines Freundes Jimmy Schulz macht mich traurig. Meine Gedanken sind bei seiner Frau und seinen Kindern. Die FDP Bayern hat einen hervorragenden Mitstreiter und Parteifreund verloren, die Welt einen herausragenden Menschen".

Jimmy Schulz wurde 1968 in Freiburg geboren. Von 1991 bis 2000 studierte Schulz an der Hochschule für Politik in München und blieb dort. Im Jahr 2000 trat er in die FDP ein. 2002 wurde er in den Vorstand des FDP-Bezirksverbandes Oberbayern gewählt und im Jahr darauf zum Kreisvorsitzenden der FDP München-Land. Er saß von 2009 bis 2013 und dann erneut seit 2017 für die FDP im Bundestag. Schulz war verheiratet und Vater von drei Kindern.

Der Digitalpolitiker Jimmy Schulz kämpfte lange dafür, dass die Veranstaltung "Internet Governance Forum" endlich in Deutschland stattfindet. Heute startete sie zum ersten Mal in Berlin.