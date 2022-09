Bayerischer Fachärztetag im Zeichen des Protests

In Regensburg treffen sich ab Mittwoch Mediziner aus dem gesamten Freistaat zum Bayerischen Fachärztetag, doch die Veranstaltung im Jahnstadion steht im Zeichen des Protests. Der Bayerische Facharztverband, in dem Mediziner verschiedener Fachrichtungen von Augenärzten über Orthopäden bis Urologen organisiert sind, warnt vor "massiven Praxisschließungen", vor allem in strukturschwachen Räumen.

Zum Artikel: "Arzt verzweifelt gesucht: Immer mehr Teile Bayerns unterversorgt"

Unter anderem weniger Geld für Arztpraxen

Anlass ist das geplante Gesetz zur Stabilisierung der Kassenfinanzen: Damit will die Bundesregierung ein Defizit von 17 Milliarden Euro im kommenden Jahr decken. Unter anderem ist geplant, den Arztpraxen die Extra-Vergütung von Behandlungen für Neupatienten zu kürzen. Zudem gleiche das Ergebnis der Honorarverhandlungen den Ärzten die Inflation nicht aus, bemängelt der Neumarkter Orthopäde Wolfgang Bärtl, Vorsitzender des Bayerischen Facharztverbandes. Er erwartet massive Einsparmaßnahmen in den Facharztpraxen, längere Wartezeiten und Leistungseinschränkungen.

Personal und Strukturen möglicherweise in Gefahr

Fachärzte, die in Vertrauen auf die Versprechen der Politik in Personal und Strukturen investiert hätten, könnten diese nach Wegfall der Finanzierungsgrundlagen möglicherweise nicht weiter aufrechterhalten, so Wolfgang Bärtl. Die Ärzte ärgern sich außerdem darüber, dass die Gebührenordnung für Ärzte seit Jahrzehnten nicht angepasst wurde und auch jetzt erstmal nicht novelliert werden soll.

Bayernweiter Protesttag mit Praxisschließungen geplant

Der Bayerische Facharztverband plant zusammen mit allen Berufsverbänden und der Kassenärztlichen Vereinigung einen bayernweiten Protesttag mit Praxisschließungen am 10. Oktober.

Der Bayerische Facharztverband vertritt die Interessen von rund 6.000 Ärzten in Bayern. Er tritt vor allem für den Erhalt des Arztberufs als Freier Beruf ein.