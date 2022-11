Bayerischer Ex-Minister Hans Zehetmair gestorben

Der ehemalige bayerische Wissenschafts- und Kultusminister Hans Zehetmair ist im Alter von 86 Jahren gestorben. "Mit tiefer Trauer habe ich die Nachricht vom Tod von Hans Zehetmair aufgenommen", teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit. "Wir verlieren einen der profiliertesten Bildungs- und Wissenschaftspolitiker Bayerns und ganz Deutschlands."

Landrat, Abgeordneter, Minister

Zehetmair saß von 1974 bis 1978 sowie von 1990 bis 2003 für die CSU im Bayerischen Landtag, dazwischen war er acht Jahre lang Landrat von Erding. 1986 wurde er Kultusminister, 1989 auch Wissenschafts- und Kunstminister.

Von 1993 bis 1998 war er zudem stellvertretender Ministerpräsident. Dem Kabinett gehörte er bis 2003 an. Anschließend war er mehr als ein Jahrzehnt lang Vorsitzender der Hanns-Seidel-Stiftung sowie Vorsitzender des Rates für deutsche Rechtschreibung.

"Herausragende Persönlichkeit für den Freistaat"

Söder betonte, Zehetmair habe das Bildungsland Bayern nachhaltig geprägt und habe Pate dafür gestanden, "dass Bayern heute weltweit einer der stärksten Wissenschaftsstandorte ist". Besonders die Einrichtung der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, die er mit vielen Neugründungen in alle Regionen Bayerns gebracht habe, trage seine Handschrift. "Bayern wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren. In Gedanken sind wir bei seiner Familie", fügte der Ministerpräsident hinzu.

Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) würdigte Zehetmair als "eine herausragende Persönlichkeit für den Freistaat Bayern". Er habe die Bildungspolitik in Bayern und Deutschland über Jahrzehnte maßgeblich geprägt. In den Mittelpunkt seines Wirkens habe er die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Generation und die Chancen auf Teilhabe gestellt. "Sein Erbe wirkt fort auch in den erzieherischen Zielen der Kindertagesbetreuung in Bayern."

