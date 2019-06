Bayerischer Evangelischer Kirchentag am Hesselberg

Zum 68. Mal findet an diesem Pfingstmontag (10.06.19) der Bayerische Evangelische Kirchentag auf dem Hesselberg statt. Offiziell eröffnet wird der Tag auf dem Gelände des Evangelischen Bildungszentrums in Gerolfingen mit einem Festgottesdienst um 10.00 Uhr. Die Predigt hält der Bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm.

Glaubens-Schätze, Charismen, gute Gaben von Gott

Das diesjährige Motto "Schätze des Glaubens" soll das Augenmerk auf unsere Lebens- und Arbeitsfelder lenken und auf den Schatz, den wir dort finden, so das Dekanat Wassertrüdingen. Manchmal könne man dort Entscheidendes entdecken und das Reich Gottes erleben: Glaubens-Schätze, Charismen und gute Gaben von Gott.

Der Kirchentag will ermutigen und dazu inspirieren, seinen persönlichen Schatz von Gott zu heben, zu genießen und mit anderen fröhlich zu teilen, erläutert das Dekanat Wassertrüdingen als Veranstalter weiter.

Offene Gesprächsrunde mit dem Landesbischof

Um 12.30 Uhr gibt es eine offene Gesprächsrunde mit Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Im Mittelpunkt der Hauptversammlung stehen ab 14.00 Uhr persönliche Beiträge fränkischer Persönlichkeiten zum Thema "Ungehobene Schätze". Mit dabei ist zum Beispiel Pfarrer und Liedermacher Wolfgang Buck.

Kinderkirchentag mit eigenem Gottesdienst

Parallel zum Hauptgottesdienst findet auch wieder der Kinderkirchentag auf dem Hesselberg statt. Familien mit kleinen Kindern sind um 10.00 Uhr zu einem speziellen Gottesdienst eingeladen. Am Mittag (13.00 Uhr) wird Zauberkunst geboten, und am Nachmittag (14.30 Uhr) ein Mitmachkonzert. Der Kirchentag endet gegen 16.00 Uhr mit dem Reisesegen.

Tausende Besucher erwartet

Zum Bayerischen Evangelischen Kirchentag werden wieder tausende Besucher auf dem Gelände des Evangelischen Bildungszentrums in Gerolfingen am Hesselberg erwartet. Neu ist heuer beim Kirchentag, dass es schon vorab, am Pfingstsonntagabend, für Jugendliche und junge Erwachsene ab 20.00 Uhr eine "Bayerische Kirchennacht" gibt, mit Live-Musik und Handy-Lichtaktion.