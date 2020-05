Bayerischer Elternverband kritisiert Kultusministerium

Im Gespräch mit der Bayern 2-radioWelt hat Henrike Paede vom Bayerischen Elternverband kritisiert, dass das Kultusministerium nicht ausreichend informiert hat, wie der Fernunterricht in Corona-Zeiten ablaufen soll.

"Die Eltern haben ja leider nie vom Ministerium eine ganz klare Anweisung gekriegt, was sie denn nun im Fernunterricht zu tun hätten." Henrike Paede, Bayerischer Elternverband

Viele Eltern hätten sich dazu aufgefordert gefühlt, den Unterricht von den Lehrern zu übernehmen, so Paede. Kultusminister Michael Piazolo hatte zuletzt betont, dass das Homeschooling eine große Herausforderung für alle Betroffenen darstellt.

Mangelndes Engagement der Lehrer

Am meisten Sorge bereite Paede aber das mangelnde Engagement einzelner Lehrer. "Was uns am meisten Sorgen macht (...) ist eine Anzahl von Lehrkräften, die sich nicht engagieren." Eine große Gruppe mache das mit dem Homeschooling sehr gut. Aber:

"Ein Gutteil der Lehrkräfte macht sich nicht die Mühe, da wirklich etwas zu verbessern. Die machen uns Sorgen. Deren Kinder, deren Schüler, die bleiben dann hängen und fallen hinten runter." Henrike Paede, Bayerischer Elternverband

Die schrittweise Öffnung der Schulen begrüßte Paede: "Wir finden den vorsichtigen Kurs schon richtig." Ebenfalls keine Probleme sieht die stellvertretende Landesvorsitzende des Elternverbandes in dem wöchentlichen Wechsel zwischen Schule und zu Hause. "Ich glaube, das spielt sich dann schon ein. (...) Ich halte das jetzt nicht für das ganz große Problem."