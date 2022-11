Bayerischer Digitalgipfel: Generationenwechsel im Fokus

Ein Spielteppich mit vielen bunten Straßen, dazu ein paar Einsatzfahrzeuge und daneben noch ein Sitzsack für die Erzieherinnen und Erzieher? Stück für Stück füllt Meike Sommer so die Räume eines neuen Kindergartens. Sie arbeitet im Vertrieb des familiengeführten Spielzeugherstellers Haba in Bad Rodach. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen statten sie unter anderem Kindergärten, Horte und Heime aus.

Ein Bürojob, der in der Corona-Pandemie schnell ins Homeoffice umziehen musste – und dabei an seine analogen Grenzen stieß: "Wir mussten mit der Pandemie einen Fahrservice einrichten, weil die Mitarbeiter ohne das Papier nicht arbeiten konnten. Der musste die Unterlagen nachhause bringen", erzählt Meike Sommer und lacht.

Digitale Transformation: Mehr als PDF statt Papier

Die 40-Jährige bezeichnet die Pandemie als eine Zeitenwende, die dem Unternehmen zu Gute kam. Bereits 2019 rief Haba die digitale Transformation aus – Meike Sommer ist dabei für den Vertrieb von Morgen zuständig. Zum Teil müsse man noch immer Papier sortieren, doch auch daran arbeite das Team mit Hochdruck.

Hochdruck, den nicht nur die Pandemie angetrieben hat, sondern vor allem Tim Steffens, der seit 2019 Geschäftsführer der Haba Familygroup ist. Digitale Transformation bedeute für ihn nicht nur PDF statt Papier, sondern vor allem generationenübergreifend neue Jobbilder zu schaffen. Auch für Baby Boomer:

"Die große Herausforderung für die Politik und auch für uns als Unternehmen ist, diese Gruppe, die bei uns die große Mehrheit ist, zu aktivieren, bei dieser Veränderung produktiv mitzumachen und sich nicht an den Rand gedrängt zu fühlen." Tim Steffens, Geschäftsführer Haba Familygroup

Zum kommenden Jahreswechsel, erzählt Mitarbeiterin Meike Sommer, ist es endlich so weit und alle Vertriebstätigkeiten werden in einem System zusammengefasst. Das spart Papier, lange Kommunikationswege und Arbeitskräfte? Genau das soll nicht passieren, sagt Tim Steffens. Der demografische Wandel sei erst am Anfang: "Wir können uns das gar nicht leisten, jetzt in Rationalisierungswellen zu gehen und Leute aus ihren Jobs zu drängen", sagt Steffens.

Bayerischer Digitalgipfel in Nürnberg: Generationenwechsel im Fokus

Ein Thema, mit dem Tim Steffens zum Bayerischen Digitalgipfel nach Nürnberg reist. Rund 400 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft hat die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) dazu am Donnerstag ins Germanische Nationalmuseum eingeladen. Im Fokus stehe die Digitalisierung von kleinen und mittleren Unternehmen in Bayern, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf die bevorstehenden Generationenwechsel gelegt werden: Rund 36.000 Nachfolgen werden laut Digitalministerium in bayerischen Familienunternehmen in den kommenden Jahren fällig, so ein Sprecher des Digitalministeriums. Damit mit der Übergabe auch die digitale Transformation gelingt, biete der Digitalgipfel die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und zur Inspiration.

Digitalwerkstätten zur Weiterbildung

An Inspiration scheint es in Bad Rodach nicht zu fehlen: Die Haba Gruppe will nicht nur die Verwaltung digitalisieren, in Digitalwerkstätten transformiert der traditionelle Holzspielzeughersteller zusammen mit Kindern auch das Produkt selbst. Werkstätten, die sich Geschäftsführer Tim Steffens wohl so ähnlich auch für Erwachsene vorstellen könnte: "Wir müssen mit der Politik gemeinsam gucken, Weiterbildungsmaßnahmen zu initiieren."

Steffens: Investitionen in der Krise wichtiger denn je

Rund 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind beim Bad Rodacher Spielzeughersteller derzeit beschäftigt. In der eigenen Fabrik sägen, schleifen und lackieren die Oberfranken das Holzspielzeug noch selbst – und ganz analog. Und das soll auch so bleiben. Mit Blick auf die aktuellen Krisen sieht Geschäftsführer Tim Steffens Investitionen in die Digitalisierung als wichtiger denn je an, um bestehende und zukünftige Jobs zu sichern.

Auf dem Bayerischen Digitalgipfel in Nürnberg sprechen werden unter anderem US-Investor Albert Wenger, Extrembergsteiger Benedikt Böhm und die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola. Für Metsola sei der Bayerische Digitalgipfel eine Art Bestandsaufnahme zum digitalen Fortschritt. "Europa hat mehr Einfluss als es sich selbst zugesteht, und wir müssen diesen Einfluss klüger nutzen", teilt Metsola in einer Erklärung zum Nürnberger Gipfel mit.