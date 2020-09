Bayerischer Bauernverband: 75 Jahre - und immer noch mächtig

Herbst 1945. Direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sehen einige Landwirte in Bayern die Chance, etwas zu erschaffen, was es bis dato nicht gab: einen gemeinsamen Verband, der die Interessen aller Bauern vertritt. Am Nachmittag des 7. September 1945 war es geschafft: Im Amt für Landwirtschaft und Ernährung in München gründen 22 Bauern um 17:48 Uhr – so ist es im Protokoll notiert - den Bayerischen Bauernverband.

Wunsch nach Einheit war groß bei den Bauern

In der Weimarer Republik war die Landwirtschaft gespalten. Verschiedene Verbände konkurrierten um Mitglieder und Einfluss, getrennt durch Konfessionen und Parteien. Unter den Nationalsozialisten wurden schließlich alle Bauern in den sogenannten "Reichsnährstand" gezwungen. Nach diesen Erfahrungen sollte ein Verband für alle entstehen, aber ohne Zwang.

75 Jahre später kann der Bauernverband nicht mehr von sich behaupten, der einzige Verband zu sein, der die Interessen der Landwirte vertritt. Denn in den vergangenen Jahrzehnten haben sich zahlreiche Landwirte von ihm losgesagt. 1998 hat sich etwa der Bund Deutscher Milchviehhalter (BDM) gegründet. Drei Jahre später wurde in Bayern ein Landesverband der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) ins Leben gerufen.

Die Gründe für die Abspaltung waren in beiden Fällen ähnlich: Vom Bauernverband fühlten sich viele Milchviehhalter, Ökobauern und andere nicht mehr vertreten. "Sie ist deshalb entstanden, weil Bäuerinnen und Bauern unzufrieden waren mit der Politik des Bauernverbandes, mit seinen Verbindungen zur Industrie, mit seiner Orientiertheit am Weltmarkt, mit seinem Willen immer weiter zu wachsen", erklärt Isabella Hirsch, zweite Vorsitzende der AbL.

Weitere Abspaltungen nicht ausgeschlossen

Und es scheint so, dass die Zersplitterung der Bauernschaft noch nicht zu Ende ist. Seit einem Jahr stiehlt die neue Landwirte-Organisation "Land-schafft-Verbindung" dem Bauernverband mit lautstarken Schlepper-Demos die Aufmerksamkeit. Gleichzeitig kritisieren die häufig jüngeren Bauern die Politik des BBVs.

Georg Wimmer, Generalsekretär des Bayerischen Bauernverbandes, sieht seinen Verband wegen dieser Entwicklungen aber keineswegs in einer Krise. Im Gegenteil. In der Klimadiskussion sieht er eine Chance für die Zukunft. "Ich bin überzeugt davon, die Land- und die Forstwirtschaft ist Teil der Lösung beim Klimaschutz", sagt Wimmer. "Wenn ich nur die CO2-Bindung durch die Wälder anschaue oder durch den Humusaufbau. Also wir können sehr viel mithelfen, Lösungen anzubieten und den Weg wollen wir gehen."

BBV wird einflussreich bleiben

Aber unabhängig davon, wie viele konkurrierende Verbände gegründet werden und wie sehr die Mitgliederzahl schrumpft (zuletzt auf gut 140.000): Der Bayerische Bauernverband wird einflussreich bleiben. Denn bei der Gründung erhielt er eine einzigartige, rechtlich privilegierte Stellung.

Auf der Homepage des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums wird das so zusammengefasst: "Im Gegensatz zu allen anderen Bauern- und Landwirtschaftsverbänden in Deutschland ist er eine atypische Körperschaft des öffentlichen Rechts. In dieser Eigenschaft nimmt der BBV im Auftrag des Staates folgende Aufgaben im Interesse der gesamten Landwirtschaft wahr (öffentliche Aufgaben ohne Hoheitscharakter): Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung von Gesetzen, Verordnungen, Bekanntmachungen und Richtlinien der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und des Freistaates Bayern durch Auskünfte, Vorschläge, Stellungnahmen und Gutachten."

Sprich: Ohne den Bayerischen Bauernverband läuft in der Agrarpolitik nichts. Zumindest unter diesem Blickwinkel kann der Bayerische Bauernverband sein 75. Jubiläum trotz gewachsener Konkurrenz mit großer Gelassenheit feiern.