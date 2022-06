Bayerischer Arbeitsmarkt zwischen Mangel und Kriegsauswirkungen

In den Arbeitsmarktdaten vom Juni zeigt sich eine für diesen Monat untypische Entwicklung: Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist angestiegen und zwar auf 230.600. Das sind über 21.000 mehr als noch im Mai. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich demnach von 2,8 auf aktuell 3,1 Prozent. Für diesen Anstieg gibt es laut Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit nur einen Grund und zwar die Zuwanderung von Geflüchteten aus der Ukraine.

Jobcenter registrieren seit 1. Juni Geflüchtete

Seit diesem Monat sind die Jobcenter für die Geflüchteten zuständig. Damit werden die Zuwanderer erstmals in nennenswerter Zahl in der Arbeitslosenstatistik erfasst. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Geflüchteten Arbeitslosengeld aus der Versicherung beziehen. Stattdessen erhalten sie nun Grundsicherung, umgangssprachlich Hartz 4 genannt. Über die Jobcenter sollen die Geflüchteten in Sprachkurse und letzten Endes in Arbeit vermittelt werden.

Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, geht davon aus, dass dies auch gelingt. Die Wirtschaft wachse, sagt Holtzwart. "Wir sind guter Hoffnung, dass wir viele der ukrainischen Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt auch integrieren können."

Mitarbeiter gesucht

Auch wenn die Stellenmeldungen im Vergleich zum Mai rückläufig waren, ist die Nachfrage nach Arbeitskräften im Freistaat nach wie vor hoch. Der Fachkräftemangel sei in ganz Bayern unerfreulich hoch, sagt Holtzwart. Inzwischen gehe es aber nicht mehr nur um einen Fachkräftemangel, sondern um einen generellen Mangel an Arbeitskräften. Insgesamt gebe es 160.000 offene Stellen in Bayern.

Risiken durch Lieferengpässe und Energieversorgung?

Lieferengpässe, steigende Rohstoffpreise und die Unsicherheit bei der Energieversorgung als Auswirkungen des Ukraine-Krieges machen sich laut Holtzwart im Moment noch nicht bemerkbar. Die Auftragsbücher der Unternehmen seien nach wie vor voll. Das sei erstaunlich, aber erfreulich, sagt Holtzwart.

Dennoch blicke er als Chef der bayerischen Arbeitsagenturen auf die kommenden Monate voller Spannung. "Wir sind natürlich in der Lage kurzfristig auf unerfreuliche Entwicklungen zu reagieren." Doch sollte der Krieg länger andauern, werde sich das auch auf die Beschäftigung auswirken.

Im Juli weiterer Anstieg der Arbeitslosigkeit erwartet

Im Juli rechnen die Arbeitsagenturen mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosenzahlen in Bayern: Zum einen, weil noch mehr Ukrainerinnen und Ukrainer in den Jobcentern registriert werden. Zum anderen, weil sich dann erfahrungsgemäß auch Jugendliche und junge Erwachsene zwischen Schulabschluss und Ausbildungs- und Studienbeginn arbeitslos melden werden.

Die Regierungsbezirke in Bayern

Unter den Regierungsbezirken verzeichnet die Oberpfalz mit einer Quote von 2,8 Prozent die niedrigste Arbeitslosigkeit. Auch Niederbayern, Unterfranken und Schwaben liegen mit jeweils 2,9 Prozent noch unter drei Prozent.

Oberbayern hat eine Arbeitslosenquote von 3,0 Prozent. Oberfranken liegt mit einem Wert von 3,4 Prozent über dem bayerischen Durchschnitt von 3,1 Prozent. Mittelfranken ist mit 3,6 Prozent bayerisches Schlusslicht.

Regionale Unterschiede bei Städten und Landkreisen

Bei den bayerischen Städten und den Landkreisen verzeichnet die Mehrzahl eine Arbeitslosenquote von unter drei Prozent – das betrifft 55 von 96 Kommunen. Der oberbayerische Landkreis Eichstätt meldet mit einer Quote von 1,5 Prozent die niedrigste Arbeitslosigkeit in Bayern, die unterfränkische Stadt Schweinfurt mit 6,1 Prozent die höchste.