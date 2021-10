Bayerischer Ärztetag berät über Ärztemangel und Homöopathie

Bayerns Ärztepräsident Gerald Quitterer wünscht sich beim Ärztetag eine Debatte darüber, wie sich auch in Zukunft eine gute Gesundheitsversorgung sicherstellen lässt. Er warnt vor einem Ärztemangel, weil der Anteil der älteren Menschen in der Bevölkerung steigt und damit auch der Behandlungsbedarf. Gleichzeitig arbeiten immer mehr Mediziner in Teilzeit. Das führe dazu, dass die Arbeitszeit der Ärztinnen und Ärzte in der Summe knapp werde, obwohl es von Jahr zu Jahr mehr Mediziner in Bayern gibt, warnt Quitterer schon seit längerem. Er fordert deshalb, auch in Bayern zusätzliche Medizinstudienplätze zu schaffen. Nur so lasse sich ein Ärztemangel abwenden, so der Ärztepräsident.

Ärztetag: Streit über Globuli ein Programmpunkt

Für heftige Kontroversen in der Ärzteschaft hat im Vorfeld ein Tagesordnungspunkt gesorgt, der wahrscheinlich am Samstagnachmittag zur Abstimmung kommt. Es geht um die Frage, ob die Bayerische Ärztekammer in ihrer Weiterbildungsordnung weiterhin ermöglicht, Homöopathie als sogenannte Zusatzbezeichnung zu erwerben. Der Streit um die Wirksamkeit von homöopathischen Mitteln dauert schon länger an.

Mehrheit der Kammern gegen Homöopathie

Elf der 17 Ärztekammern - pro Bundesland eine und eine bundesweite - haben bei einer Überarbeitung ihrer Weiterbildungsordnungen die Homöopathie gestrichen. Nach Ansicht ihrer Kritiker passt sie nicht zu einer Medizin, die sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützt. Denn es sei keine Wirkung belegt, die über den sogenannten Placeboeffekt hinausgeht.

Fünf Ärztekammern haben die Zusatzbezeichnung Homöopathie beibehalten. Dort sah eine Mehrheit der Delegierten darin eine Behandlungsoption, die auch die Kammern unterstützen sollten. Bayern ist die letzte Kammer, die über diese Frage entscheidet.