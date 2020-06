Bayerischer Ärztepräsident sieht kostenlose Coronatests kritisch

Der Präsident der Bayerischen Landesärztekammer Gerald Quitterer aus Eggenfelden sieht die geplanten kostenlosen Coronatests kritisch. Wie sinnvoll die Coronatests für alle seien, lasse sich derzeit noch nicht genau sagen, sagte Quitterer dem BR.

Negatives Ergebnis können morgen schon positiv sein

Man werde dadurch, dass jetzt viele Tests gemacht würden, auch nicht genau sagen können, wie viele Menschen infiziert seien oder nicht. Einerseits weil nicht sicher sei, ob ein negatives Ergebnis in zwei Tagen noch negativ sei und andererseits, weil man bei einem negativen Ergebnis auch nicht wisse, ob der Betreffende die Krankheit bereits überstanden habe.

Sinnvoll für Menschen, die in sensiblen Berufen arbeiten

Sinnvoll sei aber auf jeden Fall, dass jetzt alle Menschen getestet werden könnten, die in sensiblen Berufen arbeiten, wie etwa in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern oder Kitas, so Quitterer. Bei allen anderen, die sich ohne besonderen Anlass testen ließen, werde sich zeigen, ob sich hier verwertbare neue Erkenntnisse ergäben. Quitterer geht davon aus, dass die Labors jetzt priorisieren müssen - Fällen mit Symptomen bzw. Risikogruppen und jene, bei denen keine Dringlichkeit besteht.

In Bayern kann sich ab Mittwoch jeder, der will, kostenlos auf Corona testen lassen. Das hat Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag offiziell verkündet.