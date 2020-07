07.07.2020, 07:31 Uhr

Bayerische Zwölfjährige haben besonders oft Karies

Obwohl bayerische Kinder am häufigsten zur Vorsorge gehen, leiden die Zwölfjährigen laut der Barmer Krankenkasse besonders häufig an Karies. So haben 38 Prozent von ihnen bereits eine Kariesbehandlung hinter sich - nur in Hamburg sind es noch mehr.