Bayerische Wirtschaft in Angst vor Brexit-Chaos

Und jetzt? Den Briten weiter nachgeben oder hart bleiben? Diese Frage spaltet auch in Bayern Politik und Wirtschaft.

Die bayerische SPD-Europaabgeordnete Maria Noichl ist überzeugt, dass die EU den Briten nun keine weiteren Zugeständnisse machen sollte. "Ich hoffe nicht, dass Brüssel einlenkt und Nachverhandlungen erlaubt," sagte Noichl im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

"Hier heißt es klare Kante zu zeigen, um eventuell folgende Austritte nicht zu verwässern." Maria Noichl, SPD-Europaabgeorndete auf Bayern 2, radioWelt am Morgen

London erwecke den Eindruck, die Probleme lägen in Brüssel, so Noichl. Das sei aber falsch. "Man hat das Gefühl, dass nicht wirklich ein Wille zur Einigung besteht." Die EU habe hingegen bereits "maximale Zugeständnisse" gemacht. Die Interessen der Wirtschaft müssten in Sachen Brexit hinten anstehen, so Noichl: "Hier muss die Wirtschaft auch mal zurückstehen." Auch von der Diskussion, den Austrittstermin zu verschieben, hält die SPD-Politikerin nichts. "Eine Verschiebung, ohne an einem konkreten Problem zu arbeiten, hat ja keinen Sinn."

Grüne warnen vor Nationalismus

Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Landtag, Katharina Schulze, warnte nach der Abstimmung im britischen Unterhaus vor einem Rückfall in den Nationalismus.

"Die Zeit läuft davon. Das zeigt auch, wenn man in Nationalismus zurückfällt, dann endet das im Chaos." Katharina Schulze auf Bayern 2, radioWelt am Morgen

Ein harter Brexit würde der bayerischen Wirtschaft "massiv schaden", so Schulze.

Ifo-Chef fordert Nachverhandlungen

Schaden für die Wirtschaft des Freistaats befürchtet auch der Präsident des Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung Clemens Fuest - und fordert im Gegensatz zur SPD-Politikerin Noichl Großbritannien und die EU auf, die Verhandlungen zu einem Brexit-Abkommen wieder aufzunehmen.

"Ein harter Brexit mit seinen riesigen Kosten muss vermieden werden." Clemens Fuest, Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung

Beide Seiten sollten nun an den Verhandlungstisch zurückkehren und das Abkommen so anpassen, dass es für beide Seiten akzeptabel ist, "alles andere wäre ein nicht akzeptables Politikversagen".

Der Ifo-Forscher Gabriel Felbermayr bezeichnete die Ablehnung des Brexit-Deals durch das Unterhauses als immerhin verständlich: "Das Nein der britischen Abgeordneten zum Trennungsabkommen ist absolut nachvollziehbar, weil es das Vereinigte Königreich auf den Status einer Handelskolonie herabstufen würde."