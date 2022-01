Bayerische Wintersportorte: Trotz Corona positive Ferienbilanz

Geduld war gefragt beim Wintersport in den bayerischen Wintersportorten. Die Wintersportler reihten sich brav in die Warteschlangen ein, um ihren Impfstatus zu zeigen und anschließend in Garmisch-Partenkirchen, Lenggries oder Berchtesgaden auf die Piste zu gehen. Dank der Schneefälle im Dezember waren in den höheren Lagen gute bis sehr gute Pistenbedingungen anzutreffen.

Pistenglück mit 2G

Voraussetzung in diesem Winter für Wintersport ist der 2G-Nachweis - geimpft oder genesen. Die Maskenpflicht an allen Liften wird streng kontrolliert. Der Ticketverkauf wurde eingeschränkt - die großen Gondeln der Bergbahnen dürfen nur mit 25 Prozent ihrer normalen Kapazität ausgelastet werden. "Wir sind froh, dass wir überhaupt fahren dürfen", sagt Verena Altenhofen, Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn. "Wir sind zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Saison." Wie sich zusätzliches Personal bei den Kontrollen und die Begrenzung der Wintergäste wirtschaftlich auswirken, könne man noch nicht bilanzieren. Aber zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ferienorte in Oberbayern unter den jetzt geltenden Rahmenbedingungen mit den Weihnachtsferien durchaus zufrieden sind.