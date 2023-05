Bayerische Traditionen: Wässern, Brauen, Bauen in Bad Windsheim

Die bayerische Brautradition, die überlieferte Bewässerung von Wiesen in Franken und die Erhaltung der historischen Baukultur im Altmühlgebiet. Das sind Beispiele für immaterielles Kulturerbe im Freistaat. Aber immaterielles Kulturerbe sind auch heute noch lebendige Traditionen, die über Jahrhunderte hinweg überliefert wurden – mit Bräuchen, Festen, Musik, Theater und Tanz.

"Immaterielles Kulturerbe verbindet Generationen"

Diese Bräuche "verbinden nicht nur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sondern auch Menschen und Generationen, indem sie weitervermittelt, stetig neu geschaffen und verändert werden", heißt es im Programm für den Tag des Immateriellen Kulturerbes vom Fränkischen Freilandmuseum. Dieser findet am heutigen Sonntag in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und Heimat statt.

Über 40 bayerische Vereine zeigen ihre Kulturformen

Das fränkische Freilandmuseum Bad Windsheim möchte mit seinem Programm die "zahlreichen Kulturformen in Bayern mit allen Sinnen erfahrbar" machen. Zu sehen sind dort unter anderem traditionelle Tänze und Vorführungen. Über 40 Gruppen und Vereine aus ganz Bayern werden vor Ort sein und "ihr eigenes immaterielles Kulturerbe" zeigen, heißt es in der Einladung. Mit dabei sind beispielsweise die Passionsspiele Oberammergau und die Landshuter Hochzeit.

Flechthandwerk, Lehmbauten und Bierbrauen

Aber auch traditionelles Handwerk, wie Korbflechten, Bauen mit Lehm oder Brauen von Bier, werden vorgeführt. Außerdem werden Mitmachaktionen, wie Schablonenmalerei, ein Tanzworkshop oder Verkostungen von Karpfen, Bier und Dörrobst, angeboten. Das immaterielle Kulturerbe in Bayern stelle sich im Bad Windsheimer Freilandmuseum "lebendig und bunt" dar.

Bayerisches immaterielles Kulturerbe ist Teil UNESCOs

Immaterielles Kulturerbe ist aber nicht nur im Freilandmuseum in Bad Windsheim zu erleben, sondern auch ein fester Bestandteil im Bundesweiten Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes. So sind Bundesweit mittlerweile 144 Kulturformen verzeichnet. In Bayern sind aktuell 69 Einträge gelistet. Schon vor 20 Jahren wurde in Paris das UNESCO-Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes weltweit gegründet, die Bundesrepublik Deutschland ist ein Teil davon.